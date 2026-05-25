Buka Peluang Abroad Musim Depan, Dony Tri Pamungkas Siap Tinggalkan Persija Jakarta

JawaPos.com - Bintang muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, mengaku siap meninggalkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada akhir musim ini. Namun, Dony akan meninggalkan klub jika mendapat tawaran dari klub luar negeri.

Dony Tri menjadi salah satu figur penting dalam skaud Persija Jakarta. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi andalan pelatih Mauricio Souza dalam mengawal sektor pertahanan sayap kiri Macan Kemayoran.

Pada Super League 2025/2026, Dony Tri mencatatkan sebanyak 26 penampilan dengan kontribusi satu gol dan satu assist. Pemain berusia 21 tahun itu bahkan total mencatat 2.038 menit bermain untuk Macan Kemayoran, menjadikannya pemain muda terbaik Super League musim ini.

Masa depan Dony Tri pun menarik untuk dibahas seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Meski masih terikat kontrak bersama Persija Jakarta hingga 2028, tapi namanya sempat masuk radar klub raksasa Polandia, Legia Warszawa.

Ketika ditanya soal apakah dirinya akan meninggalkan Persija Jakarta musim depan dan berkarier di luar negeri, Dony Tri pun menjawabnya secara blak-blakan. Pemain kelahiran Boyolali itu mengatakan siap untuk cabut jika ada tawaran dari klub luar negeri.

“Jujur, saya sendiri belum tahu. Kalau ada rezekinya, mungkin saya bakal ke sana (luar negeri),” jawab Dony saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com usai laga Persija Jakarta vs Semen Padang, dikutip Senin (25/5/2026).

Dony Tri juga mengungkapkan kelanjutan soal rumor Legia Warszawa. Bintang muda Persija Jakarta itu mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kabar tersebut.

“Belum ada informasi lagi sih (soal minat klub Polandia),” terang Dony.