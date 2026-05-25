Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Selasa, 26 Mei 2026 | 05.27 WIB

Selamat Tinggal Bruno Moreira! Si Anak Baik Dirumorkan Berpisah dengan Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Bakal tak ada lagi "Si Anak Baik" di skuad Persebaya Surabaya. Sebab, kabarnya musim ini akan menjadi musim terakhir Bruno Moreira membela Green Force.
 
Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Bruno memang habis pada akhir musim ini. Artinya, kontrak winger asal Brasil itu telah tuntas setelah laga kontra Persik Kediri (23/5).
 
 
Ketika ditanya soal pemain yang bakal dipertahankan, Bernardo Tavares belum bisa memberi kepastian.
 
“Saya belum bisa bilang berapa banyak, siapa yang akan pergi, atau siapa yang akan datang. Karena saya pikir ini bukan waktu yang tepat,” kata pelatih Persebaya itu dalam sesi konferensi pers usai laga kontra Persik Kediri, Jumat (23/5).
 
Tavares memang harus berhati-hati. Sebab, semua keputusan tidak hanya diambil oleh tim pelatih.
 
 “Setelah ini, kami (tim pelatih) bersama direksi dan manajemen akan memutuskan itu (soal pemain yang dilepas dan dipertahankan),” terang mantan pelatih PSM Makassar tersebut.
 
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos, Bruno kemungkinan tidak akan dipertahankan. Desas-desusnya tidak ada tawaran kontrak baru yang diberikan kepada kapten Green Force itu.
 
Artinya, Bruno kemungkinan bakal bermain di klub lain musim depan.
 
Jika hal itu betul terjadi, jelas mengejutkan. Sebab, Bruno merupakan sosok penting bagi Green Force. Tengok saja performanya dalam dua musim terakhir? Pada musim lalu, pemain berusia 27 tahun itu mencetak 20 gol dan tiga assist sekaligus menjadi top skor klub.
 
Musim ini, performanya masih garang. Mantan pemain Santos FC U-20 itu mampu mencetak 12 gol dan tujuh assist. Namun, torehan tersebut masih kalah dari Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu mencetak 13 gol dan sembilan assist.
 
Selain tampil apik di lapangan, Bruno juga menjadi sosok penting di luar lapangan. Sebagai kapten, dia menjadi salah satu pemain yang disegani.
 
Karena itu, kepergian Bruno jelas bakal menjadi kehilangan besar.

PERFORMA BRUNO MOREIRA DI SUPER LEAGUE 2025–2026
Laga: 28
Gol: 12
Assist: 7
Total shot: 37
Shot on target: 24
Total umpan: 774
Umpan sukses: 592
Tekel: 39
Intersep: 36
Sapuan: 3
Offside: 1
Pelanggaran: 32
Kartu kuning: 7
Kartu merah: -
 
*Sumber: I.League
 

Editor: Hendra
