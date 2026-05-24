Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).

Namun, di tengah pesta Green Force bersama Bonek, Gustavo Fernandes justru menyampaikan salam perpisahan dan dipastikan hengkang dari Persebaya Surabaya setelah hanya enam bulan berseragam hijau.

Keputusan Gustavo Fernandes pamitan diumumkan melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (24/5/2026). Bek asal Brasil itu mengikuti jejak Bruno Paraiba yang lebih dulu mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek sehari sebelumnya.

Mengapa Gustavo Fernandes Memilih Pamitan dari Persebaya Surabaya?

Gustavo Fernandes menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen tim Persebaya Surabaya setelah melewati paruh musim yang penuh dinamika.

Meski masa baktinya terbilang singkat, pemain berusia 26 tahun itu mengaku mendapatkan pengalaman berharga bersama Green Force.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf, pelatih, dan para pemain atas 6 bulan yang telah kita lalui bersama. Baik di saat senang maupun sulit, saya akan selalu membawa masa ini dalam hidup saya selamanya,” tulis Gustavo Fernandes.

Ucapan perpisahan itu langsung dibanjiri respons emosional dari Bonek di media sosial. Banyak suporter mengapresiasi dedikasi Gustavo Fernandes yang tampil cukup solid di lini belakang Persebaya Surabaya pada putaran kedua musim ini.

Tak hanya kepada tim, Gustavo Fernandes juga menyampaikan pesan khusus untuk Bonek dan Bonita. Dia mengaku terkesan dengan dukungan luar biasa yang diterimanya selama memperkuat Green Force.