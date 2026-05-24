Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Senin, 25 Mei 2026 | 04.08 WIB

Mario Lemos Blak-blakan! Persijap Jepara Bisa Imbangi Persib Bandung dan Borneo FC: Sekarang Waktunya Istirahat

Laga Persib Bandung vs Persijap Jepara yang berakhir imbang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Dok. Instagram/@persijap_jepara)

 
JawaPos.com - Bagi Persijap Jepara, hasil dua laga terakhir cukup memuaskan. Sebelum bermain imbang tanpa gol kontra Persib Bandung kemarin sore, mereka juga meraih hasil yang sama kontra Borneo FC (17/5).
 
Pelatih Persijap, Mario Lemos, sangat senang dengan performa anak asuhnya. “Karena kami mampu menahan imbang tanpa gol dua tim teratas di kompetisi ini. Tentunya saya sangat senang dengan penampilan para pemain,” tutur pelatih asal Portugal itu.
 
 
Hasil tersebut membuat Persijap finis di posisi ke-13 dengan 36 poin. Tentu itu menjadi torehan yang cukup bagus sebab Laskar Kalinyamat sempat berada di zona degradasi pada pertengahan kompetisi.
 
“Sekarang waktunya kami beristirahat dan melihat apa yang akan kami lakukan musim depan,” tutupnya.

DAFTAR PENGHARGAAN SUPER LEAGUE 2025–2026

Pemain Terbaik: Mariano Peralta (Borneo FC)
Pelatih Terbaik: Bojan Hodak (Persib Bandung)
Pemain Muda Terbaik: Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)
Kiper Terbaik: Nafeo Argawinata (Borneo FC)
Top Skorer: David da Silva (Malut United / 23 gol)
Gol Terbaik: Muhammad Iqbal (PSIM Jogjakarta)
Tim Fairplay: Borneo FC
 

Editor: Hendra
