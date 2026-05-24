Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Senin, 25 Mei 2026 | 03.50 WIB

Prediksi AC Milan vs Cagliari: Lukica Bukan untuk Level Kedua, Fokus Lolos ke Liga Champions

Selebrasi Luka Modric saat cetak gol untuk kemenangan AC Milan atas Pisa. (Dok. AC Milan)

 
JawaPos.com – Karier Luka Modric tidak bisa dipisahkan dari Liga Champions. Modric sudah enam kali mengangkat Si Kuping Besar, sebutan trofi Liga Champions, bagi Real Madrid.
 
Itu yang sekarang dia pertaruhkan bersama AC Milan. Sebab, sudah sejak 2011—2012, Modric tidak pernah merasakan bermain pada ajang kedua Eropa, Liga Europa.
 
 
Dini hari nanti, Lukica pun akan membantu ACM mengamankan slot lolos di Liga Champions musim depan saat bersua Cagliari Calcio di Stadion San Siro, Milan (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).
 
Apalagi media-media Italia menyebut Lukica bisa tetap di ACM dua musim ke depan. Musim-musim ketika skuad asuhan Massimiliano Allegri itu berpotensi turun di Liga Champions.
 
"Saat aku memilih ACM, aku ingin membantu klub ini merebut trofi. Tetapi musim ini aku belum bisa meraihnya. Hanya, ke depan, aku ingin membantu klub ini memenangi trofi," tutur Modric kepada Sport Mediaset.
 
Lolos ke Liga Champions jadi pengganti trofi untuk gelandang 40 tahun itu. Itu yang membuatnya tidak memikirkan tawaran kontrak baru dari manajemen. "Aku hanya fokus mengalahkan Cagliari, dan lolos ke Liga Champions," tegasnya.

Prediksi Susunan Pemain AC MILAN vs CAGLIARI CALCIO

AC MILAN (3-5-2)
16-Maignan (g) (c);
23-Tomori, 46-Gabbia, 31-Pavlovic;
56-Saelemaekers, 19-Fofana;
14-Modric, 12-Rabiot, 33-Bartesaghi;
18-Nkunku, 9-Fullkrug
 
Pelatih: Massimiliano Allegri
 
CAGLIARI CALCIO (4-3-3)
1-Caprile (g);
32-Ze Pedro, 26-Mina, 22-Dossena, 33-Obert;
90-Folorunsho, 10-Gaetano, 14-Deiola (c);
2-Palestra, 31-Mendy, 94-Esposito
 
Pelatih: Fabio Pisacane
 

