Bernardo Tavares Sempat Frustrasi! Persebaya Surabaya Siapkan Evaluasi Total Demi Kejar Gelar Juara Musim Depan

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengaku sempat frustrasi setelah timnya menelan lima kekalahan sepanjang Super League 2025/2026 meski akhirnya finis di posisi empat besar klasemen akhir. Pengakuan itu muncul usai Green Force pesta lima gol tanpa balas melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026), sekaligus menjadi sinyal evaluasi total demi memburu gelar musim depan.

Persebaya Surabaya memang menutup musim dengan performa impresif di hadapan puluhan ribu Bonek dan Bonita.

Green Force tampil efektif sepanjang laga dengan melepaskan 16 tembakan dan 10 di antaranya tepat sasaran meski hanya menguasai 48 persen ball possession.

Kemenangan telak itu sekaligus memperpanjang rekor clean sheet Persebaya Surabaya menjadi enam pertandingan beruntun.

Catatan tersebut memperlihatkan perubahan besar dalam organisasi permainan Green Force di penghujung musim kompetisi.

Mengapa Bernardo Tavares Mengaku Frustrasi? Bernardo Tavares menilai Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki kualitas lebih baik dibanding hasil yang diraih di sejumlah pertandingan musim ini.

Karena itu, lima kekalahan yang dialami Green Force menjadi hal yang masih sulit diterimanya hingga kompetisi berakhir.

"Saya sedikit frustrasi karena kami kalah lima kali. Ada beberapa pertandingan yang sulit diterima karena saya percaya tim ini bisa bermain jauh lebih baik. Tapi inilah sepak bola, agar seseorang menang, seseorang juga harus kalah," ujar pelatih asal Portugal tersebut.