Persebaya Surabaya Lepas Gali Freitas? Masih Ada Sisa Kontrak Setahun, Bernardo Tavares Siapkan Pengganti

Selebrasi Gali Freitas usai mencetak gol ke gawang PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya. Gali Freitas, salah satu pemain penting Green Force musim lalu, dirumorkan akan hengkang meski masih terikat kontrak hingga akhir musim 2026/2027.
Media sosial diramaikan dengan adanya tautan dari akun X @baadilaoscar, Persebaya melakukan komunikasi internal pada Senin (8/6). Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Gali Freitas akan pergi dari Persebaya.
Saat ini, Gali Freitas sedang bersiap untuk mencari klub baru di musim depan. Karena masih menyisakan kontrak setahun lagi, Persebaya masih perlu menentukan skema pemutusan kontrak atau transfer.
"Gali Freitas dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya. Keputusan ini diambil setelah adanya komunikasi internal yang berlangsung hari ini," tulis akun X @baadilaoscar yang dikutip dari Instagram @onlinepersebaya.
"Gali kini bersiap mencari klub baru untuk memulai babak baru dalam kariernya. Saat ini, ia masih menyisakan satu musim kontrak hingga musim depan. Proses diskusi selanjutnya akan menentukan skema terbaik terkait kesepakatan pemutusan kontrak atau transfernya," tutup akun tersebut.
Gali Freitas sepertinya tidak masuk dalam skema Bernardo Tavares untuk musim 2026/2027. Padahal di musim ini, dia bermain sebanyak 32 pertandingan dan 21 laga menjadi starter.
Di musim perdananya, penampilan Gali Freitas sebenarnya tidak terlalu buruk. Melansir Transfermarkt, dari koleksi golnya, pemain timnas Timor Leste tersebut menciptakan enam gol dan tujuh assist.
Bermain di sisi sayap kanan, Gali kerap menghadirkan ancaman dari tendangan atau kelincahannya. Secara statistik dari laman I.League, pemain 22 tahun tersebut sudah melepaskan 35 tendangan dan 20 tendangan tepat sasaran.
Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Persebaya atau kata perpisahan dari Gali Freitas jika dirinya benar akan hengkang. Namun juga menarik dinantikan, siapa yang bakal menggantikannya musim depan?
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