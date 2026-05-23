Hajar Persik Kediri 5-0, Persebaya Surabaya Kunci Empat Besar Super League

Pemain Persebaya Surabaya merayakan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga penutup Super League 20252026. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan finis di empat besar klasemen akhir Super League 2025/2026 usai menghajar Persik Kediri dengan skor telak 5-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) malam. Kemenangan besar di laga penutup musim membuat Green Force mengoleksi 58 poin dan menutup kompetisi dengan performa impresif di depan ribuan pendukungnya.
Kemenangan itu sekaligus menjadi penegasan dominasi Persebaya Surabaya sepanjang laga.
Sejak awal hingga peluit panjang dibunyikan, Green Force tampil agresif dengan tekanan bertubi-tubi yang membuat Persik Kediri kesulitan keluar dari tekanan.
Persebaya Surabaya langsung meningkatkan tempo permainan sejak babak kedua dimulai.
Pergantian pemain dengan memasukkan Gali Freitas menggantikan Mihailo Perovic pada menit ke-46 terbukti mengubah intensitas serangan Green Force menjadi jauh lebih berbahaya.
Baru beberapa detik setelah kick-off babak kedua, Jefferson langsung memberikan ancaman lewat umpan silang berbahaya ke kotak penalti Persik Kediri.
Namun bola masih mampu dibuang lini belakang tim tamu sebelum menciptakan peluang matang di depan gawang.
Tekanan terus mengalir dari sisi sayap Persebaya Surabaya yang tampil dominan sepanjang babak kedua.
Francisco Rivera juga sempat mendapatkan peluang emas dari jarak dekat, tetapi penyelesaiannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Persik Kediri.
Persik Kediri bukan tanpa peluang pada pertandingan ini. Salah satu sundulan penyerang mereka sempat membuat publik Gelora Bung Tomo terdiam setelah bola membentur mistar gawang yang dikawal Ernando Ari.
