Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 23 Mei 2026 | 19.44 WIB

Prediksi Persebaya vs Persik: Derbi Jatim Panas Penentu Posisi Akhir Klasemen

Pemain Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Persik Kediri dalam laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Derbi Jawa Timur akan menjadi salah satu laga yang paling menyita perhatian pada pekan terakhir Super League 2025/2026. 

Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Pertandingan ini bukan sekadar laga penutup musim. Kedua tim masih membawa kepentingan masing-masing, terutama Persebaya yang ingin memastikan finis di papan atas klasemen akhir.

Bermain di depan ribuan Bonek tentu menjadi motivasi tambahan bagi Green Force untuk menutup musim dengan kemenangan.

Performa Persebaya dalam beberapa pekan terakhir juga sedang sangat meyakinkan. Tim asuhan Bernardo Tavares tampil konsisten dan produktif. 

Dalam lima pertandingan terakhir, Persebaya belum tersentuh kekalahan dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Yang paling mencolok adalah ketajaman lini depan mereka. Persebaya sukses mencetak 17 gol hanya dalam lima laga terakhir, termasuk kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang.

Catatan tersebut menjadi bukti bahwa lini serang Green Force sedang berada dalam performa terbaik menjelang derbi kontra Persik.

Selain itu, lini pertahanan Persebaya juga tampil disiplin. Mereka tidak kebobolan dalam empat pertandingan terakhir. 

Editor: Edi Yulianto
