Bernardo Tavares Selalu Menang di Laga Terakhir, Persik Kediri Tanpa 3 Pemain Kunci Kontra Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Bernardo Tavares pantas disematkan predikat sebagai “spesialis laga penutup”. Itu karena dari tiga kali melakoni laga penutup bersama PSM Makassar, pelatih asal Portugal itu selalu meraih kemenangan (lihat data).

Kini, dia ingin meneruskan catatan positif itu bersama Persebaya Surabaya. Tavares ingin mencatatkan empat kemenangan beruntun di laga penutup kompetisi kasta tertinggi Indonesia ketika Green Force menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sore nanti (siaran langsung di Vidio.com pukul 16.00 WIB).

Dengan poin 55 dari 33 laga, Bruno Moreira dkk hanya membutuhkan hasil seri untuk memastikan finis di posisi empat besar Super League 2025–2026.

Tambahan satu poin dari hasil seri (56 poin) memang bisa disamai oleh Malut United dan Dewa United yang menguntit di peringkat kelima dan keenam klasemen sementara. Namun, Persebaya unggul head to head atas Malut dan unggul selisih gol atas Dewa.

Meski begitu, Tavares menegaskan timnya harus menang.

“Ini adalah pertempuran terakhir kami di kandang. Kami ingin menyelesaikannya dengan baik dan meraih tiga poin. Saya berharap dukungan dari Bonek dan Bonita,” cetus Tavares dalam sesi konferensi pers kemarin (22/5).

Persebaya punya modal bagus. Mereka belum pernah kalah dalam lima laga terakhir dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Green Force juga belum kebobolan.

“Tapi kalau melihat sejarah, laga melawan Persik selalu tidak mudah. Jadi, kami harus memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Ucapan Tavares memang benar. Dalam dua bentrokan terakhir, kedua tim selalu bermain imbang.