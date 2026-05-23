Persebaya Surabaya Kunci 4 Besar Super League! Benamkan Persik Kediri 2-0 di Babak Pertama, Malut United Terkapar

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Persik Kediri pada laga pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Hasil sementara ini membuat Green Force memastikan finis di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 58 poin sekaligus meninggalkan Malut United dan Bhayangkara FC dalam perebutan posisi empat besar.

Persebaya Surabaya langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Tim asuhan Bernardo Tavares mencoba mengambil inisiatif serangan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Peluang pertama Green Force lahir pada menit kesembilan melalui Toni Firmansyah. Namun, tendangan gelandang muda Persebaya Surabaya itu masih mampu diamankan kiper Persik Kediri.

Malik Risaldi Jadi Pembuka Keunggulan Persebaya Surabaya akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-12 melalui Malik Risaldi. Gol tersebut berawal dari kerja sama apik di lini depan yang diakhiri umpan matang Bruno Moreira di depan gawang Persik Kediri.

Malik Risaldi tanpa kesulitan menyambar bola dan membawa Green Force unggul 1-0. Gol cepat itu membuat atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo semakin bergemuruh sepanjang babak pertama.

Persik Kediri sempat mencoba merespons tiga menit berselang melalui skema tendangan bebas. Akan tetapi, Ernando Ari masih tampil sigap untuk mengamankan gawang Persebaya Surabaya dari ancaman Macan Putih.

Memasuki menit ke-25, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo tinggi. Kedua tim saling melancarkan serangan, tetapi disiplin lini pertahanan membuat peluang berbahaya sulit dikonversi menjadi gol.

Toni Firmansyah dan Malik Risaldi Terus Mengancam Pada menit ke-28, Malik Risaldi kembali menghadirkan ancaman lewat umpan berbahaya ke kotak penalti Persik Kediri. Namun, lini belakang tim tamu berhasil memotong aliran bola sebelum dimanfaatkan pemain Persebaya Surabaya.

Lima menit kemudian, Toni Firmansyah mengirim crossing ke area pertahanan Persik Kediri. Sayangnya, peluang tersebut gagal dimaksimalkan lini depan Green Force untuk menambah keunggulan.