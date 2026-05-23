Prediksi Persita vs Persis: Misi Berat Laskar Sambernyawa Keluar dari Zona Degradasi

JawaPos.com - Persaingan papan bawah Super League 2025/2026 memasuki titik paling menegangkan.

Salah satu laga yang paling menyita perhatian hadir saat Persita Tangerang menjamu Persis Solo di Banten International Stadium, Sabtu 23 Mei 2026.

Bagi Persis Solo, pertandingan ini bukan sekadar laga penutup musim. Duel kontra Persita menjadi penentuan nasib mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Laskar Sambernyawa saat ini masih berada di zona degradasi dan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang tetap bertahan di Super League musim depan.

Situasi klasemen membuat Persis berada dalam tekanan besar. Tim asuhan Milomir Seslija kini menempati posisi ke-16 dengan koleksi 31 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Madura United yang berada tepat di atas zona merah.

Artinya, Persis tidak hanya wajib menang atas Persita, tetapi juga berharap Madura United terpeleset pada pertandingan lainnya. Skenario tersebut membuat duel di Tangerang dipastikan berjalan panas sejak menit awal.

Baca Juga:Persiapan Persis Solo Matang untuk Hadapi Persita Tangerang

Meski berada dalam tekanan, Persis sebenarnya datang dengan sedikit modal positif. Pada pekan sebelumnya mereka sukses mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 1-0. Hasil itu menjaga asa bertahan hidup hingga pekan terakhir.

Namun masalah terbesar Persis musim ini ada pada konsistensi permainan, terutama saat bermain tandang. Dalam tiga laga tandang terakhir, mereka selalu menelan kekalahan dengan jumlah kebobolan yang cukup banyak.