Pertarungan Zona Degradasi: Skenario Persis Solo atau Madura United Tidak Turun Kasta!

Skuad Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com - Tersisa satu tiket degradasi Super League musim 2025/2026 yang akan jatuh ke tangan Persis Solo atau Madura United. Di antara keduanya dipastikan akan turun kasta ke Championship Liga 2 musim depan.
Pada pekan terakhir, Madura United akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (23/5). Laskar Sape Kerab saat ini berada di posisi 15 klasemen dengan 32 poin, unggul satu angka dari Persis.
Sementara Persis Solo akan bertamu ke Banten International Stadium untuk menghadapi tuan rumah Persita Tangerang di waktu yang sama. Laskar Sambernyawa tak hanya akan mengandalkan peruntungan diri sendiri, melainkan juga sang rival Madura United yang harus setidaknya gagal menang atas PSM.
“Besok pertandingan sangat penting, dan kami akan terus maju untuk meraih hasil terbaik. Kami akan bermain dengan rasa bangga dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Dan kami akan menampilkan semangat serta mempedulikan satu sama lain,” kata pelatih Persis Milomir Seslija dikutip dari laman resmi klub.
Hal senada juga diungkapkan gelandang Persis, Dejan Tumbas yang mengatakan seluruh pemain akan berjuang dengan maksimal.
“Besok akan menjadi pertandingan terakhir kami, dan kami akan fokus terhadap pertandingan besok. Kami dari pemain siap memberikan segalanya untuk meraih tiga poin dan ingin membuat satu pertandingan ini dengan hasil yang membuat fans kami merasa bangga," ucapnya.
1. Persis Solo menang dari Persita, sementara Madura United kalah dari PSM.
2. Jika Persis Solo imbang, maka Madura United harus kalah dari PSM.
1. Madura United menang atas PSM.
