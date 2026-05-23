Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 14.48 WIB

Persiapan Persis Solo Matang untuk Hadapi Persita Tangerang

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija menyoroti lemahnya lini pertahanan timnya jelang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Persis)

JawaPos.com - Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengatakan persiapan timnya matang untuk menghadapi Persita Tangerang pada pekan 34 BRI Super League di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Milomir mengatakan Persis Solo akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangi laga terakhir musim ini sekaligus menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Besok pertandingan sangat penting, dan kami akan terus maju untuk meraih hasil terbaik. Kami akan bermain dengan rasa bangga dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Dan kami akan menampilkan semangat serta mempedulikan satu sama lain," kata Milomir.

Pelatih berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu melanjutkan bahwa dirinya tak ingin memikirkan hasil tim lain yang saat ini sedang bersaing untuk keluar dari zona degradasi.

Milomir menegaskan dirinya hanya berfokus bagaimana Persis Solo bisa memenangkan laga menghadapi Persita Tangerang dengan memberikan penampilan terbaik.

"Kami ingin fokus ke pertandingan kami saja, kami tidak ingin terpengaruh dengan pertandingan lain dan kami harus menampilkan permainan terbaik. Persis akan terus berjuang untuk meraih tiga poin besok," kata Milomir.

Lebih lanjut, Milo memprediksi laga nanti akan berlangsung cukup sulit karena Persita Tangerang memiliki catatan yang baik ketika bermain di kandang.

Hanya saja, dengan motivasi kuat yang dimiliki saat ini, dia optimis Persis Solo dapat meraih tiga poin besok dan menjaga asa mereka lolos dari jerat degradasi.

"Memang Persita memiliki catatan bagus ketika di kandang dan mereka cukup kompak. Mereka bisa menaklukkan Borneo di sini dan ketika pertemuan pertama dengan kami, kami kalah," ujar Milomir.

