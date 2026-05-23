Prediksi Madura United vs PSM Makassar: Laga Hidup Mati Laskar Sape Kerrab di Pekan Terakhir Super League

JawaPos.com - Madura United akan menjalani pertandingan paling menentukan musim ini saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Laga ini bukan sekadar penutup musim, tetapi menjadi pertaruhan besar bagi tuan rumah untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Saat ini Madura United masih berada di posisi rawan degradasi.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu menempati peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Selisih yang sangat tipis dengan tim di bawah mereka, Persis Solo, membuat pertandingan kontra PSM menjadi laga hidup mati.

Kemenangan akan memastikan Madura United aman tanpa harus menunggu hasil pertandingan tim lain.

Namun, jika gagal meraih tiga poin, tekanan besar akan datang karena nasib mereka bisa ditentukan oleh hasil dari klub pesaing di zona bawah.

Situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan diprediksi berjalan panas sejak menit awal.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan yang wajib dimaksimalkan Madura United. Dukungan penuh suporter diperkirakan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain.

Madura United sebenarnya sempat menunjukkan tren positif ketika mampu meraih kemenangan atas Bali United dan Semen Padang beberapa pekan lalu.