Prediksi Madura United vs PSM Makassar: Laga Hidup Mati Laskar Sape Kerrab di Pekan Terakhir Super League

Selebrasi Junior Brandao usai mencetak gol cepat ke gawang Dewa United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United akan menjalani pertandingan paling menentukan musim ini saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5/2026) sore WIB.
Laga ini bukan sekadar penutup musim, tetapi menjadi pertaruhan besar bagi tuan rumah untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Saat ini Madura United masih berada di posisi rawan degradasi.
Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu menempati peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Selisih yang sangat tipis dengan tim di bawah mereka, Persis Solo, membuat pertandingan kontra PSM menjadi laga hidup mati.
Kemenangan akan memastikan Madura United aman tanpa harus menunggu hasil pertandingan tim lain.
Namun, jika gagal meraih tiga poin, tekanan besar akan datang karena nasib mereka bisa ditentukan oleh hasil dari klub pesaing di zona bawah.
Situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan diprediksi berjalan panas sejak menit awal.
Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan yang wajib dimaksimalkan Madura United. Dukungan penuh suporter diperkirakan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain.
Madura United sebenarnya sempat menunjukkan tren positif ketika mampu meraih kemenangan atas Bali United dan Semen Padang beberapa pekan lalu.
Namun, dua kekalahan beruntun dari Bhayangkara FC dan PSIM membuat posisi mereka kembali terancam.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan