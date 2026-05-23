Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 14.22 WIB

Cambukan Terhindar dari Degradasi! Madura United Siap Hajar PSM Makassar

Duel krusial Madura United vs Bali United di Stadion Gelora Bangkalan yang menentukan nasib tuan rumah dari ancaman degradasi. (Madura United)

JawaPos.com - Pelatih Madura United Rakhmad Basuki mengatakan timnya memiliki motivasi tinggi menghadapi PSM Makassar pada pekan 34 Super League di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, Rakhmad menjelaskan motivasi untuk terhindari dari degradasi menjadi cambukan meraih kemenangan kontra PSM Makassar.

Ia menambahkan persiapan timnya jelang laga ini sudah bagus dan berjalan sesuai dengan harapan sehingga dapat meraih hasil positif.

"Kami persiapan dengan bagus, karena target besok tidak ada pilihan lagi, kecuali menang. Mentalitas pemain dan motivasi pemain akan dibawa ke pertandingan besok untuk menghasilkan tiga poin," kata Rakhmad.

Laga tersebut menjadi salah satu pusat perhatian, karena akan menjadi ajang penentu satu tim terakhir yang akan degradasi. Kedua kesebelasan itu adalah Madura United dan Persis Solo, yang hanya saling terpaut satu poin.

Hal itu membuat Madura United butuh memenangkan pertandingan agar tidak tergantung dengan hasil Persis Solo lawan Persita Tangerang pada waktu yang bersamaan.

Sementara itu, kapten Madura United Lulinha berharap suporter memenuhi stadion untuk berjuang bersama pada laga penting dan sangat menentukan nasib tim pada musim depan.

"Persiapan bagus. Kami selalu berikan 100 persen dalam latihan untuk fokus pertandingan terakhir musim ini. Sangat penting jika suporter datang mendukung kami. Saya dan rekan saya akan berikan yang terbaik untuk Madura United," kata Lulinha.

Saat ini Madura United berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Super League dengan 32 poin dari 33 pertandingan, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

Editor: Banu Adikara
