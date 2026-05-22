Heboh Wasit Madura United vs PSM Makassar Diganti Mendadak, Ada Apa di Super League?

Rio Permana Putra akan jadi wasit utama di laga Madura United vs PSM. (Dok. Tangkapan Layar Indosiar)
JawaPos.com - PT Liga Indonesia Baru (I.League) menyatakan penyesuaian penugasan perangkat pertandingan untuk laga pekan ke-34 Super League 2025/2026, antara Madura United FC dan PSM Makassar, Sabtu (23/5), dilakukan sesuai kewenangan Komite Perwasitan PSSI.
Ketua Komite Perwasitan PSSI Yoshimi Ogawa mengatakan wasit yang sebelumnya ditunjuk berhalangan karena alasan medis mendesak, sehingga pihaknya menunjuk Rio Permana Putra sebagai pengganti untuk memimpin pertandingan sesuai prosedur yang berlaku.
"Wasit yang sebelumnya ditunjuk, Naufal Adya Fairuski, tidak dapat menjalankan tugas karena kondisi medis yang bersifat mendesak, sehingga penugasan dialihkan kepada Rio sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurut Ogawa, perubahan penugasan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan perangkat pertandingan, sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan kompetisi profesional.
Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra menyatakan, operator kompetisi menghormati seluruh keputusan penugasan perangkat pertandingan yang ditetapkan oleh Komite Perwasitan PSSI.
Dia mengatakan dari sisi operator, seluruh persiapan pertandingan tetap berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan.
"Koordinasi dengan seluruh pihak terkait telah dilakukan sehingga pertandingan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata Asep.
I.League juga berharap Naufal Adya Fairuski segera pulih dan dapat kembali bertugas dalam kondisi terbaik.
Dia menekankan, operator liga memastikan penyesuaian perangkat pertandingan tersebut tidak memengaruhi jadwal maupun pelaksanaan laga antara Madura United FC dan PSM Makassar.
Baca Juga:Persebaya Surabaya On Fire! Bernardo Tavares Ingin Menutup Musim dengan Performa Baik, Persik Kediri Siap Memberi Kejutan
Direktur Kompetisi I.League itu menegaskan komitmennya menjaga kelancaran penyelenggaraan kompetisi melalui koordinasi dengan PSSI, klub peserta, perangkat pertandingan, dan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kompetisi yang profesional dan berintegritas.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah