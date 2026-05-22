Heboh Wasit Madura United vs PSM Makassar Diganti Mendadak, Ada Apa di Super League?



JawaPos.com - PT Liga Indonesia Baru (I.League) menyatakan penyesuaian penugasan perangkat pertandingan untuk laga pekan ke-34 Super League 2025/2026, antara Madura United FC dan PSM Makassar, Sabtu (23/5), dilakukan sesuai kewenangan Komite Perwasitan PSSI. Ketua Komite Perwasitan PSSI Yoshimi Ogawa mengatakan wasit yang sebelumnya ditunjuk berhalangan karena alasan medis mendesak, sehingga pihaknya menunjuk Rio Permana Putra sebagai pengganti untuk memimpin pertandingan sesuai prosedur yang berlaku.

"Wasit yang sebelumnya ditunjuk, Naufal Adya Fairuski, tidak dapat menjalankan tugas karena kondisi medis yang bersifat mendesak, sehingga penugasan dialihkan kepada Rio sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Ogawa, perubahan penugasan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan perangkat pertandingan, sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan kompetisi profesional.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra menyatakan, operator kompetisi menghormati seluruh keputusan penugasan perangkat pertandingan yang ditetapkan oleh Komite Perwasitan PSSI.

Dia mengatakan dari sisi operator, seluruh persiapan pertandingan tetap berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan.

"Koordinasi dengan seluruh pihak terkait telah dilakukan sehingga pertandingan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata Asep.

I.League juga berharap Naufal Adya Fairuski segera pulih dan dapat kembali bertugas dalam kondisi terbaik.

Dia menekankan, operator liga memastikan penyesuaian perangkat pertandingan tersebut tidak memengaruhi jadwal maupun pelaksanaan laga antara Madura United FC dan PSM Makassar.