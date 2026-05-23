Bhayangkara FC Tak Akan Pandang Sebelah Mata PSBS Biak

JawaPos.com - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster menegaskan tim asuhannya tidak akan memandang sebelah mata PSBS Biak pada pertandingan pekan 34 Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, Munster mengatakan dirinya sudah menyiapkan strategi agar Bhayangkara FC dapat meredam PSBS Biak.

"Kami tidak akan pernah meremehkan lawan. Apa pun yang terjadi besok, kami akan meraih yang terbaik dan maksimal," kata Munster.

Pelatih yang berasal dari Irlandia Utara itu menambahkan pertandingan terakhir musim ini tentu ingin ditutup oleh kemenangan dan Bhayangkara FC siap melakukan itu.

Munster mengatakan anak-anak asuhnya dalam kondisi siap, terlebih pada pertandingan tersebut mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari suporter di stadion.

"Yang jelas kami akan menunjukkan pekerjaan yang bagus, dan pemain tahu apa yang harus diperbuat. Tentu kami akan mencoba hasil yang bagus," kata Munster.

"Kami akan menjalani pertandingan terakhir besok, dan seluruh pemain hanya butuh fokus dan mengakhiri musim ini dengan mindset positif. Kami berharap suporter memberikan hal itu juga, sehingga berdampak baik di lapangan," katanya.

Saat ini Bhayangkara FC berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Super League dengan 50 poin dari 33 pertandingan dan kemenangan bisa membuat mereka naik.