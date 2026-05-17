Bali United vs Bhayangkara FC 4-1! Boris Kopitovic Menggila, Serdadu Tridatu Tutup Kandang dengan Pesta Gol

Pemain Bali United merayakan gol saat menghancurkan Bhayangkara FC 4-1 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar. (Bali United)
JawaPos.com — Bali United menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan telak 4-1 atas Bhayangkara FC pada pekan ke-33 Super League di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (17/5/2026). Hasil Bali United vs Bhayangkara FC ini membuat Serdadu Tridatu mengoleksi 48 poin sekaligus menjaga asa finis di papan atas klasemen.
Bagaimana Bali United Bangkit Setelah Ditekan Bhayangkara FC?
Bhayangkara FC langsung menekan sejak menit awal dan beberapa kali merepotkan lini belakang Bali United lewat pergerakan Moussa Sidibe serta Privat Mbarga. Pada menit keempat, Mbarga berhasil masuk ke kotak penalti, tetapi peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan Sidibe menjadi gol.
Tekanan kembali datang dua menit berselang setelah Dendy Sulistyawan dijatuhkan di dekat area penalti Bali United. Eksekusi bola mati Moussa Sidibe sempat mengancam gawang Mike Hauptmeijer, namun sang kiper lebih cepat mengamankan bola.
Bhayangkara FC terus menguasai permainan sepanjang 15 menit pertama dengan sejumlah peluang berbahaya. Henri Doumbia bahkan mendapat kesempatan emas dari luar kotak penalti, tetapi Mike Hauptmeijer tampil sigap menjaga gawang Bali United tetap aman.
Setelah bertahan dari gempuran tim tamu, Bali United perlahan menemukan ritme permainan lewat skema serangan balik cepat. Momentum itu akhirnya mengubah jalannya pertandingan ketika Boris Kopitovic sukses memecah kebuntuan pada menit ke-29.
Gol pertama Bali United lahir dari situasi bola silang yang disambut sundulan Boris Kopitovic di depan gawang Bhayangkara FC. Penyerang asal Montenegro itu berhasil menaklukkan Muchamad Aqil Savik sekaligus membawa Serdadu Tridatu unggul 1-0.
Setelah gol tersebut, kepercayaan diri pemain Bali United meningkat drastis dan membuat Bhayangkara FC mulai kehilangan kendali permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asuhan Johnny Jansen melalui Irfan Jaya dan Thijmen Goppel.
Menjelang turun minum, Boris Kopitovic kembali menunjukkan ketajamannya di kotak penalti. Pada menit ke-40, ia sukses memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Aqil Savik untuk menggandakan keunggulan Bali United menjadi 2-0.
