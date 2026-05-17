Johnny Jansen Evaluasi Bali United Jelang Duel Kontra Bhayangkara FC di Stadion Dipta

JawaPos.com - Bali United akan menjalani laga kandang terakhir musim ini saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (17/5) sore.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Serdadu Tridatu untuk menutup perjalanan musim dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Setelah melalui musim yang penuh dinamika, kemenangan menjadi target utama Bali United demi memberikan kebahagiaan bagi suporter yang setia mendukung sepanjang kompetisi.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan, timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan dari Borneo FC Samarinda pada pertandingan sebelumnya. Ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian tim pelatih sebelum menghadapi Bhayangkara FC.

Meski harus menelan kekalahan, Johnny tetap melihat perkembangan positif dari penampilan anak asuhnya, terutama pada babak pertama laga sebelumnya. Dia menilai Bali United sudah mampu menunjukkan karakter permainan yang diinginkan, termasuk dalam membangun serangan dan menguasai jalannya pertandingan.

Namun, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Sejumlah peluang yang berhasil diciptakan belum mampu dikonversi menjadi gol.

Karena itu, fokus latihan dalam beberapa hari terakhir lebih diarahkan untuk meningkatkan efektivitas di depan gawang lawan.

”Kami juga telah mempelajari kekurangan yang terjadi secara detail di laga terakhir itu. Semoga tiga poin kemenangan menjadi milik pendukung dari Bali United kali ini,” ujar Johnny Jansen dikutip dari ileague.id.

Saat ini Bali United berada di posisi kedelapan klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dengan koleksi 45 poin. Tambahan tiga angka tentu penting untuk memperbaiki posisi mereka sebelum kompetisi berakhir.