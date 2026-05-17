Johnny Jansen Evaluasi Bali United Jelang Duel Kontra Bhayangkara FC di Stadion Dipta

Skuad Bali United bakal menghadapi Bhayangkara FC pada laga lanjutan super league. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United akan menjalani laga kandang terakhir musim ini saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (17/5) sore.
Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Serdadu Tridatu untuk menutup perjalanan musim dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Setelah melalui musim yang penuh dinamika, kemenangan menjadi target utama Bali United demi memberikan kebahagiaan bagi suporter yang setia mendukung sepanjang kompetisi.
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan, timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan dari Borneo FC Samarinda pada pertandingan sebelumnya. Ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian tim pelatih sebelum menghadapi Bhayangkara FC.
Meski harus menelan kekalahan, Johnny tetap melihat perkembangan positif dari penampilan anak asuhnya, terutama pada babak pertama laga sebelumnya. Dia menilai Bali United sudah mampu menunjukkan karakter permainan yang diinginkan, termasuk dalam membangun serangan dan menguasai jalannya pertandingan.
Namun, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Sejumlah peluang yang berhasil diciptakan belum mampu dikonversi menjadi gol.
Karena itu, fokus latihan dalam beberapa hari terakhir lebih diarahkan untuk meningkatkan efektivitas di depan gawang lawan.
”Kami juga telah mempelajari kekurangan yang terjadi secara detail di laga terakhir itu. Semoga tiga poin kemenangan menjadi milik pendukung dari Bali United kali ini,” ujar Johnny Jansen dikutip dari ileague.id.
Saat ini Bali United berada di posisi kedelapan klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dengan koleksi 45 poin. Tambahan tiga angka tentu penting untuk memperbaiki posisi mereka sebelum kompetisi berakhir.
Kapten Bali United, Ricky Fajrin, juga berharap dukungan penuh suporter memenuhi Stadion Dipta. Menurut dia, laga kandang terakhir musim ini harus menjadi momen kebersamaan antara pemain dan pendukung tim.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!