Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 17 Mei 2026 | 22.08 WIB

Bhayangkara FC Tak Mau Pulang Hampa dari Bali! Wahyu Subo Seto Tegaskan Tim Sudah Siap Tarung

Wahyu Subo Seto. (BFC) - Image

Wahyu Subo Seto. (BFC)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjalani laga tandang terakhir mereka pada musim BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Bali United FC. Pertandingan pekan ke-33 itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (17/5).

Jelang pertandingan penting tersebut, kapten Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap. 

Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalani persiapan dengan baik demi mendapatkan hasil positif di kandang Bali United.

Wahyu mengatakan para pemain menjaga kondisi fisik dan fokus selama masa persiapan. Ia menilai laga melawan Bali United akan berjalan ketat karena lawan tampil di depan pendukung sendiri dan memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh.

“Pemain sudah menyiapkan semuanya. Dari kondisi kita sudah jaga dengan baik untuk pertandingan ini,” ujar Wahyu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari ileague.id.

Gelandang bernomor punggung 23 itu juga meminta rekan-rekannya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. 

Menurutnya, disiplin menjalankan instruksi pelatih menjadi salah satu faktor penting agar Bhayangkara FC mampu meredam permainan Bali United.

“Yang terpenting adalah fokus seratus persen dan menjalankan instruksi pelatih,” lanjutnya.

Bagi Bhayangkara FC, pertandingan ini memiliki arti penting karena menjadi laga tandang terakhir mereka di musim 2025/26. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Wahyu Subo Seto Minta Fokus Penuh, Bhayangkara FC Bidik Kemenangan atas PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Wahyu Subo Seto Minta Fokus Penuh, Bhayangkara FC Bidik Kemenangan atas PSIM

Jumat, 17 April 2026 | 20.07 WIB

Meski On Fire, Bhayangkara FC Diminta Wahyu Subo Seto Tak Jemawa Hadapi Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Meski On Fire, Bhayangkara FC Diminta Wahyu Subo Seto Tak Jemawa Hadapi Persijap

Sabtu, 11 April 2026 | 05.37 WIB

Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin

Minggu, 5 April 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore