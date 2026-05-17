Bhayangkara FC Tak Mau Pulang Hampa dari Bali! Wahyu Subo Seto Tegaskan Tim Sudah Siap Tarung

Wahyu Subo Seto. (BFC)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjalani laga tandang terakhir mereka pada musim BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Bali United FC. Pertandingan pekan ke-33 itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (17/5).
Jelang pertandingan penting tersebut, kapten Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap.
Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalani persiapan dengan baik demi mendapatkan hasil positif di kandang Bali United.
Wahyu mengatakan para pemain menjaga kondisi fisik dan fokus selama masa persiapan. Ia menilai laga melawan Bali United akan berjalan ketat karena lawan tampil di depan pendukung sendiri dan memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh.
“Pemain sudah menyiapkan semuanya. Dari kondisi kita sudah jaga dengan baik untuk pertandingan ini,” ujar Wahyu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari ileague.id.
Gelandang bernomor punggung 23 itu juga meminta rekan-rekannya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
Menurutnya, disiplin menjalankan instruksi pelatih menjadi salah satu faktor penting agar Bhayangkara FC mampu meredam permainan Bali United.
“Yang terpenting adalah fokus seratus persen dan menjalankan instruksi pelatih,” lanjutnya.
Bagi Bhayangkara FC, pertandingan ini memiliki arti penting karena menjadi laga tandang terakhir mereka di musim 2025/26.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!