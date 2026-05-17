Bhayangkara FC Tak Mau Pulang Hampa dari Bali! Wahyu Subo Seto Tegaskan Tim Sudah Siap Tarung

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjalani laga tandang terakhir mereka pada musim BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Bali United FC. Pertandingan pekan ke-33 itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (17/5).

Jelang pertandingan penting tersebut, kapten Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap.

Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalani persiapan dengan baik demi mendapatkan hasil positif di kandang Bali United.

Wahyu mengatakan para pemain menjaga kondisi fisik dan fokus selama masa persiapan. Ia menilai laga melawan Bali United akan berjalan ketat karena lawan tampil di depan pendukung sendiri dan memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh.

“Pemain sudah menyiapkan semuanya. Dari kondisi kita sudah jaga dengan baik untuk pertandingan ini,” ujar Wahyu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari ileague.id.

Gelandang bernomor punggung 23 itu juga meminta rekan-rekannya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Menurutnya, disiplin menjalankan instruksi pelatih menjadi salah satu faktor penting agar Bhayangkara FC mampu meredam permainan Bali United.

“Yang terpenting adalah fokus seratus persen dan menjalankan instruksi pelatih,” lanjutnya.