Pecundangi Dewa United 1-0, Pelatih Bali United Puas dengan Permainan Tim

JawaPos.com - Pelatih Bali United Johnny Jansen puas dengan permainan tim asuhannya ketika membekuk Dewa United pada pekan 34 Super League di Stadion Internasional Banten, Serang, Jumat malam, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Jansen mengatakan permainan yang ditunjukkan oleh Bali United sesuai dengan apa yang ia harapkan.

Meski cukup puas dengan penampilan anak-anak asuhnya, pelatih berkebangsaan Belanda itu menilai sebenarnya Bali United bisa mencetak lebih dari satu gol.

"Saya pikir kami memainkan pola permainan pada level yang baik di pertandingan ini. Kami mencetak gol di babak pertama dan seharusnya bisa cetak gol berikutnya di babak kedua melalui Yachida.," kata Jansen.

Pada pertandingan ini Bali United berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 berkat sundulan yang dilepaskan oleh Kadek Agung di menit 42.

Secara keseluruhan permainan yang ditunjukkan Boris Kopitovic serta kolega cukup memuaskan untuk dirinya dan ia bangga dengan perjuangan Bali United sepanjang musim ini.

"Saya senang akan kemenangan tim kali ini melawan Dewa United dan kami telah berproses pada level yang baik. Saya bangga dengan perjuangan para pemain sejauh ini," kata Jansen.

Berkat kemenangan ini kini Bali United bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara BRI Super League dengan 51 poin dari 33 pertandingan.