Jadwal Pekan Terakhir Super League 2025/2026: Sengit Atas Bawah, Berikut Peluang Persib!

Ribuan Bobotoh saat merayakan kemenangan Persib Bandung di Flyover Pasupati, Kota Bandung, Minggu (17/5). (Rubby Jovan/Antara)
JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 segera memasuki pekan terakhir, di mana persaingan sengit masih berlanjut di papan atas maupun bawah. Pekan terakhir ini pun menentukan siapa yang keluar sebagai juara hingga tim yang bakal terdegradasi.
Pekan 34 ini dijadwalkan berlangsung antara Jumat (22/5) dan Sabtu (23/5).
Namun, paling ditunggu tentu saja persaingan sengit menuju garis finis antara Persib Bandung dan Borneo FC. Keduanya masih memiliki kans meraih gelar juara hingga pekan terakhir.
Persib, misalnya. Klub kebanggaan Bobotoh ini hanya membutuhkan hasil imbang kontra Persijap Jepara di Stadion GBLA, Sabtu (23/5). Mereka memang hanya membutuhkan satu angka setelah mengumpulkan 78 poin, atau unggul dua poin atas Borneo FC di posisi kedua.
Meski begitu, Persib diyakini tak mau mengambil risiko. Mereka tetap membidik tiga poin, apalagi mereka bakal bermain di depan pendukung setia Bobotoh.
Sementara Borneo FC sendiri akan menjamu Malut United di Stadion Segiri, Sabtu (23/5). Mereka memang masih punya kans juara meski dengan catatan, yakni menang atas Malut United dan Persib kalah dari Persijap.
Ternyata, panasnya persaingan tak hanya terjadi di papan atas. Papan bawah antara Madura United dan Persis Solo juga masih bersaing sengit agar terhindar dari degradasi.
Madura United masih berada di posisi ke-15 dengan 32 poin. Laskar Sape Kerrab unggul satu poin atas Persis di posisi 16.
Karena itu, hasil pekan terakhir ini akan menentukan siapa yang bakal terdegradasi di antara keduanya untuk menemani Semen Padang dan PSBS Biak ke Championship musim depan.
