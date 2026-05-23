Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Adu Sakti Bernardo Tavares dan Marcos Reina!

Pemain Persebaya Surabaya tampil impresif jelang duel Derbi Jawa Timur melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB. Duel Derbi Jawa Timur ini menjadi penentuan posisi empat besar bagi Green Force sekaligus panggung adu strategi Bernardo Tavares dan Marcos Reina pada laga penutup musim.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat lima laga tanpa kekalahan. Green Force bahkan tampil ganas dengan mencetak 17 gol dan tidak sekali pun kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.
Momentum itu menjadi modal besar bagi skuad Bernardo Tavares untuk menutup musim dengan kemenangan di depan ribuan Bonek.
Apalagi, posisi keempat klasemen akhir berpotensi membuka jalan tampil di ASEAN Club Championship musim depan.
Baca Juga:Kami Harus Menang! Bernardo Tavares Janjikan Persebaya Surabaya Tutup Musim Ini dengan Indah
Persebaya Surabaya sedang berada dalam performa terbaiknya menjelang akhir musim. Kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang pada 15 Mei 2026 menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus kokohnya lini belakang Green Force.
Dalam lima laga terakhir, Persebaya Surabaya meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan impresif itu diperkuat dengan performa lini pertahanan yang belum kebobolan sejak 23 April 2026.
Bernardo Tavares juga mendapat keuntungan besar karena seluruh pemain inti tersedia. Tidak ada kendala cedera maupun akumulasi kartu sehingga pelatih asal Portugal itu bisa menurunkan komposisi terbaiknya.
Andhika Ramadhani diprediksi kembali menjadi sosok penting di bawah mistar. Penampilannya dalam beberapa laga terakhir membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya tampil lebih tenang dan disiplin.
Di lini depan, Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Mihailo Perovic siap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Persik Kediri.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan