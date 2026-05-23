Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Adu Sakti Bernardo Tavares dan Marcos Reina!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB. Duel Derbi Jawa Timur ini menjadi penentuan posisi empat besar bagi Green Force sekaligus panggung adu strategi Bernardo Tavares dan Marcos Reina pada laga penutup musim.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat lima laga tanpa kekalahan. Green Force bahkan tampil ganas dengan mencetak 17 gol dan tidak sekali pun kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Momentum itu menjadi modal besar bagi skuad Bernardo Tavares untuk menutup musim dengan kemenangan di depan ribuan Bonek.

Apalagi, posisi keempat klasemen akhir berpotensi membuka jalan tampil di ASEAN Club Championship musim depan.

Mengapa Persebaya Surabaya Lebih Diunggulkan? Persebaya Surabaya sedang berada dalam performa terbaiknya menjelang akhir musim. Kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang pada 15 Mei 2026 menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus kokohnya lini belakang Green Force.

Dalam lima laga terakhir, Persebaya Surabaya meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan impresif itu diperkuat dengan performa lini pertahanan yang belum kebobolan sejak 23 April 2026.

Bernardo Tavares juga mendapat keuntungan besar karena seluruh pemain inti tersedia. Tidak ada kendala cedera maupun akumulasi kartu sehingga pelatih asal Portugal itu bisa menurunkan komposisi terbaiknya.

Andhika Ramadhani diprediksi kembali menjadi sosok penting di bawah mistar. Penampilannya dalam beberapa laga terakhir membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya tampil lebih tenang dan disiplin.