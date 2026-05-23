Kami Haus Kemenangan! Arief Catur Pamungkas Janji ke Bonek, Persebaya Surabaya Siap Libas Persik Kediri

Pemain Persebaya, Arif Catur Pamungkas siap kembali berlaga menghadapi Persita setelah sempat cedera kepala. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada laga terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/5/2026). Bek kanan Arief Catur Pamungkas menegaskan Green Force ingin menutup musim dengan hasil manis di depan ribuan Bonek dan Bonita.
Atmosfer laga pamungkas dipastikan berlangsung panas. Persebaya Surabaya tidak hanya memburu tiga poin, tetapi juga ingin memberikan hadiah spesial bagi suporter yang setia mendukung sepanjang musim.
Arief Catur Pamungkas memiliki memori tersendiri setiap menghadapi Persik Kediri. Pada pertemuan putaran pertama lalu, pemain berusia 27 tahun itu sukses mencetak gol ke gawang Macan Putih meski laga berakhir imbang 1-1.
Gol tersebut lahir pada menit ke-53 melalui situasi rebound di depan gawang. Sundulan Gali Freitas sempat ditepis kiper Persik Kediri, namun bola liar langsung disambar Catur hingga bersarang ke gawang lawan.
Momen itu menjadi salah satu penampilan terbaik Catur musim ini. Bek asal Banyuwangi tersebut tampil agresif membantu serangan sekaligus disiplin menjaga area pertahanan Green Force.
Musim ini Catur tampil cukup konsisten bersama Persebaya Surabaya. Dia mencatatkan 31 penampilan dengan koleksi dua gol dan dua assist sepanjang Super League 2025/2026.
Performa Arief Catur Pamungkas tidak hanya terlihat dari kontribusi gol. Dia juga menjadi salah satu pemain penting dalam menjaga keseimbangan permainan Persebaya Surabaya sepanjang musim.
Statistiknya cukup solid di sektor pertahanan. Catur mengoleksi 64 tekel, 94 intersep, dan 63 sapuan yang membuatnya menjadi salah satu bek paling konsisten di skuad Green Force.
Kontribusinya saat menyerang juga cukup menonjol. Dia mencatatkan 10 percobaan tembakan dengan empat di antaranya tepat mengarah ke gawang lawan.
