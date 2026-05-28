Bukan ke Persebaya Surabaya! Zanadin Fariz Malah Makin Dekat ke Persik Kediri

Zanadin Fariz dikabarkan makin dekat ke Persik Kediri. (Dok. Zanadin Fariz)
JawaPos.com - Zanadin Fariz menjadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak tim di Super League. Pada akhirnya, Persik Kediri lah klub yang berhasil mendapatkannya di musim depan.
Beredar di sosial media, Zanadin Fariz makin dekat untuk bergabung ke Persik Kediri. Bahkan, disebutkan bahwa dia sudah siap bermain di Stadion Brawijaya musim depan.
"Persik Kediri telah mengamankan 2 punggawa Persis Solo, Zanadin Fariz (CM/21th) dan Althaf Indie (RW/23th)," tulis akun Instagram @gosball.
Selain Persik Kediri, Persebaya Surabaya sempat memiliki minat kepada Zanadin Fariz. Sang pelatih, Bernardo Tavares menjadi orang yang paling menginginkan gelandang 21 tahun tersebut berada di skuadnya musim depan.
"Persebaya Surabaya tertarik mendatangkan Zanadin Faris dari Persis Solo. Bernardo Tavares dikabarkan sudah meminta manajemen Persebaya untuk mengupayakan transfer sang pemain jelang musim baru," tulis akun Instagram @onlinepersebaya yang dikutip akun X Baadila Oscar.
"Agen Zanadin, Muly Munial mengonfirmasi bahwa sudah ada beberapa tawaran yang masuk untuk kliennya. Persis Solo juga masih berusaha mempertahankan Zanadin dengan menyiapkan proposal perpanjangan kontrak," ujar akun tersebut.
Sayangnya, upaya Persebaya untuk merekrutnya tampaknya semakin tipis. Sebab, Zanadin Fariz justru makin dekat ke Persik Kediri.
Bersama Persis Solo, Zanadin punya peran penting di lini tengah. Melansir Transfermarkt, dia telah bermain 29 pertandingan dan 25 kali menjadi starter dengan koleksi satu gol serta dua assist.
Secara statistik permainan, Zanadin Fariz sangat menonjol dalam menjaga pertahanan Persis Solo dari lini pertahanan. Pemain nomor punggung 78 tersebut punya 58 intersepsi yang menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan lawan.
