Persik Kediri Bakal Perpanjang Kontrak Marcos Reina, Arthur Irawan Berharap Kualitas Terbaik

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Istimewa)

JawaPos.com - Marcos Reina Torres tidak perlu khawatir soal masa depannya. Sebab, juru taktik asal Spanyol itu dipastikan bakal dipertahankan oleh Persik Kediri.

Hal itu ditegaskan langsung oleh owner Macan Putih, Arthur Irawan. Lantas, apa alasan mempertahankan pelatih 41 tahun itu? Menurut Arthur, gaya bermain Marcos sudah cocok dengan Macan Putih.

“Karena kami harus memilih pelatih yang cocok dengan filosofi bermain Persik. Bukan Persik yang menyesuaikan dengan gaya bermain pelatihnya. Kalau seperti itu, filosofinya bisa berbeda-beda setiap ada pergantian pelatih,” kata Arthur ketika ditemui di Surabaya, Jumat (23/5).

Performa Marcos musim ini sebetulnya tidak terlalu impresif. Dari 21 laga bersama Macan Putih, Marcos meraih tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan menelan 11 kekalahan. Persik juga hanya finis di posisi ke-12 dengan 39 poin.

Arthur mengakui catatan tersebut masih kurang memuaskan.

“Kalau dibilang puas, ya belum. Namun, Coach Marcos memimpin tim yang bukan racikannya sendiri. Tetapi, dengan skuad itu, saya akui Persik selalu bermain baik, termasuk dalam beberapa laga ketika kami kalah,” terangnya.

Lalu, apakah sudah ada penandatanganan kontrak baru dengan Marcos? Arthur menyebut belum ada kontrak yang diteken. Namun, secara lisan kedua belah pihak sudah sepakat untuk melanjutkan kerja sama.

“Semuanya masih dalam proses,” tambahnya.

Arthur berharap Marcos bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Dia juga berharap Marcos mampu menjawab kepercayaan yang diberikan.

“Untuk pelatih, kami harus percaya pada prosesnya. Minimal diberi kesempatan selama dua musim,” pungkas pria 33 tahun itu.

Baca Juga: Persembahan Terakhir Stephan El Shaarawy Bawa AS Roma Mentas di Liga Champions Musim Depan