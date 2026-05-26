Telmo Castanheira Tinggalkan Persik Kediri, Merasa Terhormat Bisa Membela Macan Putih

JawaPos.com - Telmo Castanheira memutuskan hengkang dari Persik Kediri. Dia juga telah menuliskan pesan perpisahan untuk klub yang dibelanya selama musim 2025/2026.

Membela Persik Kediri selama semusim merupakan sebuah kehormatan bagi Telmo Castanheira. Pemain 34 tahun tersebut menyebut Macan Putih menjalani musim yang penuh tantangan.

"Terima kasih Persik Kediri untuk musim 2025/26. Merupakan sebuah kehormatan bisa mewakili klub ini, dan saya akan selalu mengenang momen-momen tak terlupakan di Stadion Brawijaya. Musim ini penuh tantangan dan perjuangan, dan saya bersyukur bisa kembali tepat waktu untuk membantu tim di masa yang sulit," tulis Telmo Castanheira di Instagram.

Ucapan terima kasih ditujukan untuk semua orang di Persik Kediri. Telmo berharap agar dirinya bisa kembali bertemu di Stadion Brawijaya suatu saat nanti.

"Terima kasih kepada semua orang luar biasa yang saya temui selama perjalanan ini, saya pergi membawa kenangan indah yang akan selalu saya simpan. Semoga yang terbaik untuk semuanya. Sampai jumpa lagi suatu saat di satu stadion yang sama," tutup Telmo Castanheira.

Performa Telmo Castanheira di Persik Gelandang yang pernah membela timnas Portugal U17 tersebut bermain sebanyak 21 pertandingan. Castanheira juga menjadi starter dalam 18 pertandingan di musim ini.

Dari sisi kontribusi, Castanheira mencetak dua gol sepanjang musim ini. Selain itu, dia punya koleksi satu assist.

Secara statistik yang dilansir laman I League, Castanheira sangat baik dalam membantu penyerangan. Pemain nomor punggung 8 tersebut melepaskan 22 tendangan dan sembilan tendangan tepat sasaran.