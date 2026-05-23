Mulai Rp 300 Ribu! Simak Jadwal Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday dan Harga Tiketnya!

Aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Tiket menonton pertandingan timnas Indonesia pada FIFA Match Day pada Juni bertajuk Garuda Championship Series sudah dibuka dan dapat dibeli melalui Livin by Mandiri, dikutip dari ANTARA.
Pada FIFA Match Day ini, Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta melawan negara Asia Barat peringkat 79 dunia Oman dan negara Afrika Timur peringkat 101 dunia Mozambik.
Dikutip dari akun Instagram resmi timnas Indonesia, Jumat, tiket untuk menonton pertandingan tim Garuda di FIFA Match Day bulan Juni dimulai dari harga Rp300 ribu untuk kategori Garuda South/North.
Kategori selanjutnya yang bisa dibeli adalah kategori Garuda West/East dengan harga Rp500 ribu. Kemudian, untuk kategori termahal adalah tiket Premium West/East dengan harga Rp750 ribu.
Sementara itu, untuk menyambut dua laga tersebut, Herdman sudah mengumumkan 44 pemain yang masuk ke dalam daftar skuad sementara.
Nama-nama pemain yang dipanggil Herdman di daftar sementara masih dihiasi oleh nama-nama langganan seperti Maarten Paes, Emil Audero, Jay Idzes, Kevin Diks, Justin Hubner, Rizky Ridho, Beckham Putra, Yakob Sayuri, Ole Romeny, hingga Ramadhan Sananta.
Ada juga wajah-wajah baru seperti Alfharezzi Buffon, Brian Fatari, Rivaldo Pakpahan, Fajar Fathurrahman, Rayhan Hannan, Tim Geypens, hingga Jens Raven.
