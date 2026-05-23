Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 14.22 WIB

Soal 2 Agenda Terdekat Timnas Indonesia, John Herdman: FIFA Match Day Diisi Pemain Eropa, AFF Pemain Lokal

John Herdman Lebih Pilih Nonton Laga Persija Jakarta karena Ingin Pantau Rayhan Hannan. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengonfirmasi bahwa dua agenda terdekat Timnas Indonesia, yaitu FIFA Match Day bulan Juni dan juga ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala ASEAN 2026 akan diperkuat oleh dua skuad berbeda.

Di FIFA Match Day melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Herdman akan memanfaatkan dua laga ini untuk diisi mayoritas para pemain Indonesia yang bermain di Eropa, seperti halnya Jay Idzes, Emil Audero, Justin Hubner, Kevin Diks, hingga Maarten Paes.

Sementara untuk Piala ASEAN, dulunya bernama Piala AFF, yang mulai digelar akhir Juli, Herdman akan menggunakan pemain lokal yang bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, juga di Asia Tenggara.

“Kesempatan bagi pemain Eropa untuk bergabung (di Piala AFF) sebenarnya ada, tetapi klub mereka tidak akan mengizinkan. Saya punya pengalaman di CONCACAF dengan turnamen pada periode seperti ini, dan aturan FIFA tetap aturan FIFA. Jadi kami akan menggunakan pemain domestik, dan itu penting bagi saya karena target utama kami adalah Piala Dunia dan Piala Asia 2027," kata Herdman saat ditemui awak media termasuk ANTARA di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Di Piala ASEAN, Indonesia memulai persaingan dari Grup A dengan melawan Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam/Timor Leste.

Tim Garuda akan memulai turnamen dengan menjamu Kamboja pada 27 Juli, lalu melakoni laga tandang menghadapi pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste pada 31 Juli.

Laga berikutnya melawan Vietnam di kandang pada 3 Agustus dan kemudian ditutup dengan tandang menghadapi Singapura pada 7 Agustus.

Dua tim teratas dari dua grup akan melaju ke babak semifinal yang dimainkan dua leg pada 15-16 Agustus dan 18-19 Agustus, dengan pemenang semifinal akan melaju ke babak final turnamen edisi ke-16 ini dalam dua leg yang digelar pada 22 dan 26 Agustus.

Herdman sendiri sudah mulai mempersiapkan turnamen ini, dengan dia mengumpulkan 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (training camp/TC) di Jakarta pada 26-30 Mei.

