Tanpa Thom Haye dan Shayne Pattynama, Ini Daftar Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni

JawaPos.com - Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar sementara pemain untuk agenda internasional Juni 2026. Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman memanggil total 44 pemain tanpa Thom Haye dan Shayne Pattynama untuk menjalani pemusatan latihan jelang FIFA Matchday dan Piala ASEAN Hyundai 2026.

Skuad yang diumumkan kali ini memadukan pemain senior, langganan tim nasional, hingga sejumlah talenta muda yang tampil menonjol sepanjang musim kompetisi. Beberapa nama diaspora tetap menjadi bagian penting skuad Garuda, termasuk Emil Audero, Maarten Paes, Jay Idzes, hingga Ole Romeny.

Dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambique pada 9 Juni. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting persiapan skuad Garuda sebelum tampil di Piala ASEAN Hyundai 2026.

Di posisi penjaga gawang, Herdman memanggil empat nama yang sudah cukup familiar. Emil Audero dan Maarten Paes kembali menjadi sorotan utama berkat pengalaman mereka bermain di luar negeri. Selain itu, ada juga Nadeo Argawinata, Muhamad Riyandi, dan kiper muda Cahya Supriadi yang mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan.

Sektor pertahanan menjadi salah satu lini dengan persaingan paling ketat. Nama-nama seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk, hingga Sandy Walsh tetap menjadi pilihan utama.

Selain pemain naturalisasi, Herdman juga memberi ruang kepada pemain muda lokal seperti Alfharezzi Buffon, Dony Tri Pamungkas, dan Fajar Fathurrahman. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa regenerasi tetap menjadi perhatian dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia.

Di lini tengah, kombinasi pemain senior dan muda kembali terlihat. Marc Klok, Joey Pelupessy, dan Jordi Amat hadir untuk memberikan pengalaman. Sementara itu, nama-nama muda seperti Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, dan Rayhan Hannan diharapkan mampu menambah kreativitas permainan Garuda.

Menariknya, beberapa pemain yang tampil konsisten di kompetisi domestik juga kembali mendapat kesempatan. Beckham Putra, Ricky Kambuaya, hingga Saddil Ramdani masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.