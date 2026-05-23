Super League 2026/27 Dimulai September, Klub Indonesia Hadapi Musim Super Padat dan Melelahkan

ilustrasi jadwal super league dan sejumlah agenda sepak bola Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Musim baru sepak bola Indonesia dipastikan akan berlangsung lebih sibuk dan penuh tantangan. Kalender Super League 2026/27 resmi beredar dan langsung menarik perhatian pecinta sepak bola nasional karena padatnya agenda kompetisi domestik, turnamen Asia, hingga jadwal timnas Indonesia.
Kompetisi kasta tertinggi liga Indonesia itu dijadwalkan mulai bergulir pada 4 hingga 6 September 2026. Sebelum liga dimulai, sejumlah agenda besar sudah lebih dulu menanti, mulai dari Piala Dunia 2026, Piala ASEAN Hyundai, hingga babak play off kompetisi Asia ACL Two.
Padatnya jadwal membuat klub peserta harus benar-benar mempersiapkan kedalaman skuad sejak awal musim. Sebab, mereka tidak hanya dituntut tampil konsisten di liga, tetapi juga menjaga kondisi pemain yang berpotensi dipanggil ke tim nasional.
Super League musim 2026/27 akan memainkan total 34 pekan pertandingan. Format kompetisi kandang dan tandang tetap dipertahankan demi menjaga atmosfer persaingan yang kompetitif sepanjang musim.
Gameweek pertama dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 6 September 2026. Liga kemudian berjalan cukup padat hingga akhir Desember sebelum memasuki jeda panjang karena agenda Piala Asia 2027 pada Januari hingga awal Februari.
Selain kompetisi domestik, beberapa klub Indonesia juga akan tampil di level Asia. Wakil Indonesia di ACL Two harus bersiap menjalani fase grup mulai pertengahan September 2026 hingga Desember 2026. Setelah itu, fase gugur akan dimulai pada Februari 2027.
Situasi ini menjadi tantangan, terutama bagi klub yang harus bermain di dua kompetisi sekaligus. Rotasi pemain diprediksi menjadi faktor penting agar performa tim tetap stabil hingga akhir musim.
Tidak hanya itu, kalender musim depan juga dipenuhi agenda FIFA Matchday di beberapa periode. Ada FIFA Matchday pada September-Oktober 2026, November 2026, Maret 2027, hingga Juni 2027 setelah liga berakhir.
Agenda tim nasional yang cukup padat membuat potensi benturan jadwal dan kelelahan pemain menjadi perhatian utama. Apalagi Indonesia juga dijadwalkan tampil di Asian Games 2026 dan Piala Asia 2027.
