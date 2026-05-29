Jay Idzes Tembus Rp 243 Miliar, Kini Jadi Pemain Timnas Indonesia Termahal Sepanjang Sejarah!

Jay Idzes Jadi Man of the Match dalam laga Serie A saat Sassuolo lawan Fiorentina. (@SassuoloUS/X)
JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia. Bek tengah berusia 25 tahun itu mengalami lonjakan nilai pasar yang sangat signifikan berdasarkan pembaruan terbaru dari Transfermarkt.
Nilai pasar Jay Idzes kini mencapai 11,3 juta Euro atau setara sekitar Rp243,3 miliar. Angka tersebut naik tajam dibandingkan nilai sebelumnya yang berada di kisaran Rp130,3 miliar.
Kenaikan ini sekaligus membuat pemain milik Sassuolo tersebut semakin kokoh sebagai pesepakbola Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini.
Peningkatan harga pasar Jay Idzes tidak lepas dari performa konsistennya sepanjang musim 2025/2026 di Serie A Italia bersama Sassuolo.
Meski baru bergabung pada Agustus 2025, pemain kelahiran Mierlo, Belanda, itu langsung menjadi sosok penting di lini pertahanan timnya.
Penampilan stabilnya di kompetisi kasta tertinggi Italia membuat namanya semakin diperhitungkan. Selain kuat dalam duel udara, Jay juga dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan tenang saat membangun serangan dari lini belakang.
Di level internasional, kontribusinya bersama Timnas Indonesia juga menjadi faktor penting meningkatnya nilai pasar tersebut.
Sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada akhir 2023, Jay Idzes langsung menjadi andalan skuad Garuda dan dipercaya mengenakan ban kapten.
Performa apiknya saat membawa Indonesia bersaing di level Asia membuat popularitasnya terus meningkat. Tidak sedikit pengamat menilai Jay sebagai salah satu bek terbaik Asia Tenggara saat ini.
