Starting XI Terbaik Super League 2025/2026: Dominasi Borneo FC dan Persebaya Surabaya! Persib Bandung Menatap Mahkota Juara

JawaPos.com — Menjelang berakhirnya Super League 2025/2026, banyak pemain tampil menonjol dan menjadi pembeda bagi timnya masing-masing. Melalui pemantauan sepanjang musim, evaluasi performa, kontribusi di lapangan, konsistensi permainan, serta catatan statistik, JawaPos.com merangkum pemain terbaik yang dinilai paling layak masuk dalam Best Starting XI musim ini.

“Best XI Super League 2025/2026 versi JawaPos.com bukan sekadar daftar pemain terbaik. Ini adalah hasil pengamatan, data, statistik, dan penilaian mendalam sepanjang musim. Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pemain yang tampil konsisten sekaligus menghadirkan perspektif objektif bagi pencinta sepak bola Indonesia,” ujar Pemimpin Redaksi JawaPos.com, Edy Pramana.

Starting XI terbaik Super League 2025/2026 ini dipenuhi pemain-pemain paling konsisten sepanjang musim, dengan dominasi kuat Borneo FC di berbagai sektor disusul Persebaya Surabaya.

Persib Bandung dan Borneo FC juga masih terlibat persaingan panas perebutan gelar juara menjelang laga terakhir musim ini.

Persib Bandung kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 78 poin dari 33 pertandingan.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda terus membayangi di posisi kedua dengan 76 poin dan menjaga asa merebut gelar hingga pekan terakhir.

Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri menjadi juara Super League 2025/2026.

Namun, tekanan tetap besar karena Borneo FC tampil luar biasa konsisten dan mendominasi daftar pemain terbaik musim ini.

Mengapa Borneo FC Mendominasi Starting XI Terbaik? Borneo FC Samarinda menjadi klub dengan wakil terbanyak dalam daftar best XI versi JawaPos.com.