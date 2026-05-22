Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 23 Mei 2026 | 02.08 WIB

Starting XI Terbaik Super League 2025/2026: Dominasi Borneo FC dan Persebaya Surabaya! Persib Bandung Menatap Mahkota Juara

Best Starting XI Super League musim ini versi JawaPos.com. - Image

Best Starting XI Super League musim ini versi JawaPos.com.

JawaPos.com — Menjelang berakhirnya Super League 2025/2026, banyak pemain tampil menonjol dan menjadi pembeda bagi timnya masing-masing. Melalui pemantauan sepanjang musim, evaluasi performa, kontribusi di lapangan, konsistensi permainan, serta catatan statistik, JawaPos.com merangkum pemain terbaik yang dinilai paling layak masuk dalam Best Starting XI musim ini.

“Best XI Super League 2025/2026 versi JawaPos.com bukan sekadar daftar pemain terbaik. Ini adalah hasil pengamatan, data, statistik, dan penilaian mendalam sepanjang musim. Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pemain yang tampil konsisten sekaligus menghadirkan perspektif objektif bagi pencinta sepak bola Indonesia,” ujar Pemimpin Redaksi JawaPos.com, Edy Pramana.

Starting XI terbaik Super League 2025/2026 ini dipenuhi pemain-pemain paling konsisten sepanjang musim, dengan dominasi kuat Borneo FC di berbagai sektor disusul Persebaya Surabaya.

Persib Bandung dan Borneo FC juga masih terlibat persaingan panas perebutan gelar juara menjelang laga terakhir musim ini.

Persib Bandung kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 78 poin dari 33 pertandingan.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda terus membayangi di posisi kedua dengan 76 poin dan menjaga asa merebut gelar hingga pekan terakhir.

Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri menjadi juara Super League 2025/2026.

Namun, tekanan tetap besar karena Borneo FC tampil luar biasa konsisten dan mendominasi daftar pemain terbaik musim ini.

Mengapa Borneo FC Mendominasi Starting XI Terbaik?

Borneo FC Samarinda menjadi klub dengan wakil terbanyak dalam daftar best XI versi JawaPos.com.

Klub berjuluk Pesut Etam itu mengirim empat pemain sekaligus ke susunan terbaik musim ini berdasarkan performa dan data sepanjang musim.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Deadline Persib Bandung Menipis! Bojan Hodak Belum Juga Perpanjang Kontrak Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Deadline Persib Bandung Menipis! Bojan Hodak Belum Juga Perpanjang Kontrak Baru

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.21 WIB

Persebaya Surabaya On Fire! Bernardo Tavares Ingin Menutup Musim dengan Performa Baik, Persik Kediri Siap Memberi Kejutan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya On Fire! Bernardo Tavares Ingin Menutup Musim dengan Performa Baik, Persik Kediri Siap Memberi Kejutan

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.17 WIB

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi - Image
Sepak Bola Indonesia

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.44 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore