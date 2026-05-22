Starting XI Terbaik Super League 2025/2026: Dominasi Borneo FC dan Persebaya Surabaya! Persib Bandung Menatap Mahkota Juara

Best Starting XI Super League musim ini versi JawaPos.com.
JawaPos.com — Menjelang berakhirnya Super League 2025/2026, banyak pemain tampil menonjol dan menjadi pembeda bagi timnya masing-masing. Melalui pemantauan sepanjang musim, evaluasi performa, kontribusi di lapangan, konsistensi permainan, serta catatan statistik, JawaPos.com merangkum pemain terbaik yang dinilai paling layak masuk dalam Best Starting XI musim ini.
“Best XI Super League 2025/2026 versi JawaPos.com bukan sekadar daftar pemain terbaik. Ini adalah hasil pengamatan, data, statistik, dan penilaian mendalam sepanjang musim. Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pemain yang tampil konsisten sekaligus menghadirkan perspektif objektif bagi pencinta sepak bola Indonesia,” ujar Pemimpin Redaksi JawaPos.com, Edy Pramana.
Starting XI terbaik Super League 2025/2026 ini dipenuhi pemain-pemain paling konsisten sepanjang musim, dengan dominasi kuat Borneo FC di berbagai sektor disusul Persebaya Surabaya.
Persib Bandung dan Borneo FC juga masih terlibat persaingan panas perebutan gelar juara menjelang laga terakhir musim ini.
Persib Bandung kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 78 poin dari 33 pertandingan.
Sementara itu, Borneo FC Samarinda terus membayangi di posisi kedua dengan 76 poin dan menjaga asa merebut gelar hingga pekan terakhir.
Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri menjadi juara Super League 2025/2026.
Namun, tekanan tetap besar karena Borneo FC tampil luar biasa konsisten dan mendominasi daftar pemain terbaik musim ini.
Borneo FC Samarinda menjadi klub dengan wakil terbanyak dalam daftar best XI versi JawaPos.com.
Klub berjuluk Pesut Etam itu mengirim empat pemain sekaligus ke susunan terbaik musim ini berdasarkan performa dan data sepanjang musim.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah