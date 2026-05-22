Madura United Diguyur Bonus Besar! Jadi Motivasi Tim agar Kalahkan PSM Makassar, Demi Bertahan di Super League

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)
JawaPos.com – Kemenangan menjadi harga mati bagi Madura United FC dalam pertandingan terakhir melawan PSM Makassar besok (23/5). Jika menang, Laskar Sape Kerrab dipastikan bertahan di Super League musim depan.
Pelatih Madura United FC, Rakhmat Basuki, mengatakan persiapan tim sudah maksimal jelang pertandingan melawan PSM. Dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk memberikan kemampuan terbaik bagi tim.
“Mudah-mudahan apa yang kami persiapkan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
RB, sapaan akrab Rakhmat Basuki, menuturkan tekanan besar memang sedang dipikul oleh Lulinha dan kawan-kawan. Namun, dia yakin anak asuhnya mampu mengatasi tekanan tersebut.
“Sepak bola memang seperti ini. Kami harus bisa mencintai dinamika yang ada. Kami akan menikmatinya dengan bekerja keras serta bertarung sampai akhir,” tegasnya.
Manajemen Madura United juga sudah menyiapkan bonus jika tim mampu menang melawan PSM besok. Namun, dia meminta para pemain tetap fokus pada pertandingan.
“Yang jelas, reward dari manajemen pasti ada. Insyaallah, itu tidak akan pernah diingkari oleh manajemen,” tuturnya.
Presiden Madura United FC, Achsanul Qosasi, menambahkan para pemain wajib mengerahkan seluruh kemampuan demi memastikan Madura United bertahan di Super League.
“Kami harus menentukan nasib di tangan sendiri,” katanya.
Achsanul juga meminta Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, yang menjadi venue pertandingan besok dipenuhi suporter Madura United. Dia ingin membuktikan bahwa Madura United merupakan kebanggaan masyarakat Madura.
