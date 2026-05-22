Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 23 Mei 2026 | 02.15 WIB

Prediksi Persib Bandung vs Persijap Jepara: Maung Bandung di Ambang Hattrick Juara!

Persib Bandung berpeluang memastikan gelar juara ketiga beruntun saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)

JawaPos.com — Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026), untuk memastikan gelar juara ketiga beruntun. Duel penutup musim itu menjadi laga paling menentukan bagi Green Force Maung Bandung setelah unggul konsisten sepanjang kompetisi.

Atmosfer laga dipastikan sangat panas karena ribuan Bobotoh akan memadati stadion sejak siang hari.

Persib Bandung hanya perlu hasil imbang, tetapi kemenangan bakal menjadi penutup sempurna untuk perjalanan impresif mereka musim ini.

Persib Bandung Tak Mau Terjebak Euforia

Pelatih Bojan Hodak menegaskan timnya belum meraih apa pun sebelum peluit akhir dibunyikan. Meski peluang juara sudah sangat besar, Persib Bandung tetap diminta bermain disiplin dan tidak kehilangan fokus sepanjang pertandingan.

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, bahkan mengingatkan para pemain soal bahaya jika terlalu cepat merayakan gelar.

“Semua jangan dulu euforia karena kita belum selesai. Walaupun ini sudah 90% atau 99%, kita masih ada tanda berbahaya,” ujar Umuh Muchtar.

Performa Persib Bandung memang sedang sangat meyakinkan menjelang pekan terakhir.

Mereka meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan besar atas Bhayangkara dan kemenangan krusial di kandang Persija Jakarta.

Konsistensi itu membuat Persib Bandung kini berada di posisi terbaik untuk mencatat sejarah hattrick juara liga.

