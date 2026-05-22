Persib Bandung vs Persijap Jepara Jadi Penentu, Bojan Hodak Minta Pemain Lupakan Euforia

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berada di ambang gelar juara Super League 2025/26. Maung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan terakhir musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Meski peluang juara terbuka sangat lebar, pelatih Persib, Bojan Hodak, meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak terlena oleh euforia yang mulai terasa di kalangan suporter maupun publik sepak bola Indonesia.
Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib belum memenangkan apa pun sebelum pertandingan terakhir benar-benar selesai dimainkan.
“Itu sepenuhnya omong kosong, kita belum memenangkan apa pun. Jika anda terus-menerus menunjukkan ini, anda akan memotivasi lawan dan pemain kami akan kehilangan fokus,” ujar Hodak dikutip dari iLeague.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Persijap menjadi salah satu tim yang mampu menaklukkan Persib pada putaran pertama musim ini. Situasi itu membuat Hodak meminta Federico Barba dan rekan-rekannya tampil dengan kesiapan penuh sejak menit awal pertandingan.
“Pemain harus siap 100 persen karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka bermain baik lawan Borneo FC dan punya beberapa hasil bagus dalam laga terakhir,” tutupnya.
