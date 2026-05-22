Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 23 Mei 2026 | 04.42 WIB

Persib Bandung vs Persijap Jepara Jadi Penentu, Bojan Hodak Minta Pemain Lupakan Euforia

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung berada di ambang gelar juara Super League 2025/26. Maung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan terakhir musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Meski peluang juara terbuka sangat lebar, pelatih Persib, Bojan Hodak, meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak terlena oleh euforia yang mulai terasa di kalangan suporter maupun publik sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib belum memenangkan apa pun sebelum pertandingan terakhir benar-benar selesai dimainkan.

“Itu sepenuhnya omong kosong, kita belum memenangkan apa pun. Jika anda terus-menerus menunjukkan ini, anda akan memotivasi lawan dan pemain kami akan kehilangan fokus,” ujar Hodak dikutip dari iLeague.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Persijap menjadi salah satu tim yang mampu menaklukkan Persib pada putaran pertama musim ini. Situasi itu membuat Hodak meminta Federico Barba dan rekan-rekannya tampil dengan kesiapan penuh sejak menit awal pertandingan.

“Pemain harus siap 100 persen karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka bermain baik lawan Borneo FC dan punya beberapa hasil bagus dalam laga terakhir,” tutupnya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Best XI Championship 2025/2026 Versi JawaPos.com: PSS Sleman dan Barito Putera Mendominasi, Andik Vermansah Kapten - Image
Sepak Bola Indonesia

Best XI Championship 2025/2026 Versi JawaPos.com: PSS Sleman dan Barito Putera Mendominasi, Andik Vermansah Kapten

Sabtu, 23 Mei 2026 | 03.30 WIB

Andik Vermansah Penuhi Nazar Menyemir Rambut, Eks Persebaya Surabaya Pilih Warna Silver - Image
Sepak Bola Indonesia

Andik Vermansah Penuhi Nazar Menyemir Rambut, Eks Persebaya Surabaya Pilih Warna Silver

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.10 WIB

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi - Image
Sepak Bola Indonesia

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.44 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore