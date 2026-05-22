Bobotoh Siap Sambut Sejarah! Nobar Biru Persib Bandung vs Persijap Digelar di 5 Lokasi

JawaPos.com - Antusiasme Bobotoh menyambut laga terakhir Super League 2025/26 semakin terasa di Kota Bandung.

Pertandingan antara Persib Bandung kontra Persijap Jepara pada Sabtu, 23 Mei 2026, bukan sekadar laga penutup musim, tetapi juga kesempatan besar bagi Maung Bandung untuk memastikan gelar juara tiga musim beruntun.

Bagi Bobotoh yang tidak kebagian tiket ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), program Nobar Biru menjadi alternatif menarik untuk tetap merasakan atmosfer pertandingan bersama ribuan pendukung lainnya.

Nobar Biru akan digelar di lima titik berbeda di Bandung, yakni CGV Paris Van Java (PVJ), 23 Paskal, Bandung Electronic Center (BEC), Miko Mall, serta Graha Persib di Jalan Sulanjana.

Kehadiran acara ini disambut positif karena memberi pengalaman menonton yang berbeda dan lebih meriah.

Khusus di CGV, Bobotoh akan menikmati tayangan pertandingan di auditorium premium dengan kualitas layar dan audio surround yang lebih maksimal.

Tiket Nobar Biru di CGV dibanderol Rp85 ribu dan dapat dibeli melalui aplikasi CGV, website resmi, maupun langsung di counter bioskop.

Sementara itu, Nobar Biru di Graha Persib juga diprediksi dipadati penonton. Lokasi yang berada di pusat Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi Bobotoh yang ingin menikmati suasana santai sambil mendukung tim kebanggaan mereka.