Bukan Persib Bandung! John Herdman Tonton Langsung Laga Persija Jakarta, Ingin Pantau Rayhan Hannan untuk Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan tidak akan menyaksikan laga pamungkas antara Persib Bandung kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Herdman justru lebih pilih menonton laga kandang Persija Jakarta karena ingin memantau beberapa pemain tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut, khususnya Rayhan Hannan.

Persib Bandung hanya tinggal selangkah lagi merebut gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu bisa dipastikan merebut gelar tersebut jika berhasil bermain imbang atau meraih kemenangan saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) besok.

Akan tetapi, Herdman justru lebih memilih menyaksikan laga kandang Persija Jakarta vs Semen Padang di Jakarta International Stadium (JIS) ketimbang menonton Persib Bandung yang diambang juara. Eks pelatih Timnas Kanada itu bukan tanpa alasan ingin menyaksikan laga Macan Kemayoran.

Herdman mengungkapkan bahwa dirinya ingin memantau beberapa pemain Persija Jakarta. Utamanya adalah Rayhan Hannan, yang kebetulan masuk dalam daftar 44 pemain skuad sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday 2026 pada Juni mendatang.

Juru taktik asal Inggris itu blak-blakan kepincut dengan performa Hannan yang belakangan tampil impresif bersama Persija Jakarta. Maka itu, ia akan datang langsung ke JIS untuk memantau sang pemain dan beberapa pemain lainnya yang masuk daftar panggilan seperti Fajar Fathurrahman, hingga Eksel Runtukhu.

“Saya akan menonton Persija, saya akan menonton pertandingan itu. Saya akan melihat (Rayhan) Hannan lebih dekat, saya ingin melihatnya secara langsung. Itu langkah penting,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Jumat (22/5/2026).

“Dia sudah mengambil langkah-langkah bagus, tapi saat pelatih kepala datang dan kamu tahu sedang diawasi, apakah kamu masih bisa tampil maksimal? Jadi semoga saja begitu. Dan ada beberapa pemain lain di Persija yang saya minati. Tapi saya belum yakin, jadi ini penting,” sambungnya.

Herdman mengungkap alasan mengapa dirinya tidak menyaksikan laga pamungkas Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda yang sedang besaing dalam perburuan gelar juara. Ia mengaku tak ingin memberikan beban kepada para pemain kedua kesebelasan dan memilih untuk bersikap netral.

“Saya tahu ini pertandingan besar bagi Persib. Jadi tidak ada tekanan tambahan pada mereka, dan saya juga tidak akan ke Borneo dan memberi tekanan ekstra pada pemain-pemain mereka. Saya akan netral dan biarkan mereka bertarung,” terang Herdman.