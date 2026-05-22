Persebaya Surabaya On Fire! Bernardo Tavares Ingin Menutup Musim dengan Performa Baik, Persik Kediri Siap Memberi Kejutan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares optimistis Green Force mampu melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Persik. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya sedang on fire. Green Force belum pernah kalah dalam lima laga terakhir. Mereka meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Statistiknya juga luar bagus sekali. Mencetak 17 gol dan selalu mencatat clean sheet.
Bandingkan dengan Persik Kediri. Macan Putih baru saja ditumbanghkan 3-1 oleh Persija Jakarta (16/5) di kandang sendiri. Meski begitu, bukan berarti Persebaya bakal menang mudah ketika kedua tim bertemu besok di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (23/5).
“Kami tidak boleh berpikir pertandingan melawan Persik akan berjalan semudah itu. Jika berpikir seperti itu, kami sebenarnya sudah mulai kalah sebelum laga dimulai,” kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi klub.
Dia meminta para pemainnya untuk tidak terlena dengan kondisi tim lawan. Apalagi, duel melawan Persik dianggap sangat penting karena berstatus sebagai penutup musim ini.
“Saya mengatakan kepada pemain bahwa laga terakhir akan selalu diingat sampai musim berikutnya dimulai,” terang mantan pelatih PSM Makassar itu.
Karena itu, dia ingin anak asuhnya memberikan memori manis kepada suporter di akhir musim. “Jadi, kami harus menutup musim dengan performa yang baik, baik dalam latihan maupun pertandingan,” ucap Tavares.
Dengan torehan tiga poin, Persebaya tidak hanya bisa menutup musim dengan manis, tetapi juga memastikan diri finis di posisi keempat.
Persik juga memiliki target yang sama. Macan Putih ingin menutup musim dengan raihan tiga poin.
“Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin. Kami ingin menyelesaikan musim dengan kemenangan,” kata pelatih Persik, Marcos Reina Torres.
Namun, target meraih kemenangan itu cukup berat. Sebab, Macan Putih tidak akan tampil dengan kekuatan penuh karena Jose Enrique dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Bomber asal Spanyol itu sudah mengemas 13 gol musim ini.
