Persib Bandung di Ambang Juara, Kapten Marc Klok Tegaskan Tim Tak Mau Terlalu Percaya Diri

JawaPos.com - Persib Bandung tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara pada laga pekan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Persib memilih tidak terlena dengan situasi yang ada. Kapten tim Marc Klok menegaskan seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak ingin terjebak rasa terlalu percaya diri.

Menurut Klok, pertandingan terakhir musim ini justru menjadi laga yang paling penting karena menentukan nasib Persib dalam perebutan gelar juara. Karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap bermain dengan mentalitas penuh kemenangan.

”Kita semua tahu situasinya dan tidak ada ruang untuk menjadi terlalu percaya diri. Tidak ada ruang untuk menjadi sombong atau apa pun. Kita hanya tahu bahwa kita harus menang,” ujar Marc Klok.

Pemain naturalisasi Indonesia itu menilai Persijap tetap layak diwaspadai. Terlebih, tim asal Jepara tersebut mampu menahan imbang Borneo FC Samarinda pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu menjadi bukti bahwa Persijap bukan lawan yang bisa dianggap remeh.

Situasi klasemen juga membuat Persib belum sepenuhnya aman. Jika Persib sampai kalah dan di laga lain Borneo FC berhasil mengalahkan Malut United, peluang juara bisa berpindah ke tim Pesut Etam.

Karena itu, Persib memilih mengusung target kemenangan daripada sekadar bermain aman demi hasil imbang. Klok menyebut seluruh tim sudah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi tekanan di pertandingan terakhir musim ini.

”Begitulah cara kami bermain, begitulah cara kami bersiap, dan begitulah cara kami bertarung. Setelah pertandingan nanti baru kita lihat hasilnya, tetapi sebelum pertandingan kami hanya berpikir untuk memenangkan pertandingan,” kata Marc Klok.