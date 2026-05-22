Eliano Reijnders Wanti-Wanti Persib Bandung Jelang Laga Pamungkas Lawan Persijap Jepara

Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders. (Persib)
JawaPos.com - Bintang Persib Bandung, Eliano Reijnders, mewanti-wanti timnya jelang laga pamungkas kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Sebab, Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara bukan lawan yang mudah.
Persib Bandung dijadwalkan menjamu Persijap Jepara pada laga super league di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru tersebut berpotensi besar merayakan gelar juara ketiga mereka secara beruntun usai laga tersebut.
Persib Bandung kini memimpin perburuan gelar juara super league dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda. Pasukan Bojak Hodak hanya butuh tambahan satu poin saja untuk merayakan pesta juara di depan puluhan ribu Bobotoh di GBLA.
Eliano antusias menatap laga pamungkas tersebut. Meski Persib Bandung hanya butuh hasil imbang, adik dari Tijjani Reijnders itu mematok kemenangan demi membawa Pangeran Biru menutup musim dengan sempurna.
”Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi pertama-tama, kami harus menang dulu," kata Eliano, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (22/5).
Meski demikian, Eliano mengakui Persijap Jepara bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, Persib Bandung menelan kekalahan 1-2 dari Laskar Kalinyamat di putaran pertama.
Selain itu, Persijap Jepara juga tampil cukup apik di putaran kedua. Setelah sempat terjebak di zona merah, Laskar Kalinyamat sukses bertahan di Super League musim depan.
”Mereka tim yang bagus. Saya rasa, kalau tidak salah, mereka banyak meraih kemenangan di putaran kedua. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Eliano.
Lebih lanjut, Eliano menilai dukungan Bobotoh akan memberi tambahan motivasi bagi seluruh pemain di lapangan. Atmosfer besar di Stadion GBLA diharapkan mampu mendorong Persib Bandung tampil maksimal sejak menit awal.
