Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 22 Mei 2026 | 22.05 WIB

Eliano Reijnders Wanti-Wanti Persib Bandung Jelang Laga Pamungkas Lawan Persijap Jepara

Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders. (Persib) - Image

Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders. (Persib)

JawaPos.com - Bintang Persib Bandung, Eliano Reijnders, mewanti-wanti timnya jelang laga pamungkas kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Sebab, Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara bukan lawan yang mudah.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Persijap Jepara pada laga super league di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru tersebut berpotensi besar merayakan gelar juara ketiga mereka secara beruntun usai laga tersebut.

Persib Bandung kini memimpin perburuan gelar juara super league dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda. Pasukan Bojak Hodak hanya butuh tambahan satu poin saja untuk merayakan pesta juara di depan puluhan ribu Bobotoh di GBLA.

Eliano antusias menatap laga pamungkas tersebut. Meski Persib Bandung hanya butuh hasil imbang, adik dari Tijjani Reijnders itu mematok kemenangan demi membawa Pangeran Biru menutup musim dengan sempurna.

”Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi pertama-tama, kami harus menang dulu," kata Eliano, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (22/5).

Meski demikian, Eliano mengakui Persijap Jepara bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, Persib Bandung menelan kekalahan 1-2 dari Laskar Kalinyamat di putaran pertama.

Selain itu, Persijap Jepara juga tampil cukup apik di putaran kedua. Setelah sempat terjebak di zona merah, Laskar Kalinyamat sukses bertahan di Super League musim depan.

”Mereka tim yang bagus. Saya rasa, kalau tidak salah, mereka banyak meraih kemenangan di putaran kedua. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Eliano.

Lebih lanjut, Eliano menilai dukungan Bobotoh akan memberi tambahan motivasi bagi seluruh pemain di lapangan. Atmosfer besar di Stadion GBLA diharapkan mampu mendorong Persib Bandung tampil maksimal sejak menit awal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Persib vs Persijap: Laskar Kalinyamat Siap Buat Kejutan di Laga Perebutan Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib vs Persijap: Laskar Kalinyamat Siap Buat Kejutan di Laga Perebutan Gelar Juara

Jumat, 22 Mei 2026 | 07.33 WIB

Jelang Laga Penentu Juara, Penyerang Persib Ramon Tanque Sebut Persijap Tim Kuat dan Berbahaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Laga Penentu Juara, Penyerang Persib Ramon Tanque Sebut Persijap Tim Kuat dan Berbahaya

Jumat, 22 Mei 2026 | 07.27 WIB

Persib Hanya Butuh Imbang Lawan Persijap, Eliano Reijnders Pilih Fokus Kejar Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Hanya Butuh Imbang Lawan Persijap, Eliano Reijnders Pilih Fokus Kejar Kemenangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 06.02 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore