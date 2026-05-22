Abaikan Potensi Juara! Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Laga Kalahkan Persijap Jepara

Bojan Hodak semakin percaya diri menjaga peluang juara setelah sukses bangkit dari ketertinggalan lewat dua gol Adam Alis. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya tetap fokus menghadapi Persijap Jepara pada laga pamungkas Super League 2025/2026 dan tidak memikirkan euforia maupun perayaan setelah pertandingan, dikutip dari ANTARA.
Bojan mengatakan seluruh pemain Persib saat ini hanya memusatkan perhatian untuk menjalani pertandingan demi meraih hasil maksimal pada laga terakhir musim ini.
"Saya tidak peduli apapun setelah ini, misalnya ada perayaan apa atau apa yang terjadi di setelah pertandingan. Nanti kita hanya fokus buat pertandingan di sana," katanya di Bandung, Jumat.
Pelatih asal Kroasia itu menegaskan setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan tim sepanjang musim sehingga seluruh fokus tetap diarahkan pada laga terakhir.
"Kita tahu bahwa setiap pertandingan juga penting. Akhirnya kita siapkan setiap pertandingan untuk fokus tiga poin," ujarnya.
Bojan menegaskan Persib tetap harus memberikan perhatian penuh terhadap kekuatan lawan, meski saat ini berada di jalur positif dalam perebutan gelar juara.
“Kita tahu bagaimana passion Jepara, mereka adalah tim yang bagus, mereka adalah tim yang kuat,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh pemain Persib tetap dituntut fokus penuh pada pertandingan dan tidak boleh meremehkan lawan yang akan dihadapi di laga terakhir musim ini.
Dirinya juga menegaskan bahwa Persib tetap menghormati setiap lawan, termasuk saat bermain di kandang sendiri.
