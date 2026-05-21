Persib vs Persijap: Laskar Kalinyamat Siap Buat Kejutan di Laga Perebutan Gelar Juara

JawaPos.com - Persaingan perebutan gelar juara BRI Super League 2025/26 akhirnya akan ditentukan pada pekan terakhir musim ini. Persib Bandung yang masih berada di puncak klasemen wajib tampil maksimal saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Meski lebih diunggulkan, Persib tak bisa menganggap remeh tim tamu. Persijap datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah mampu menahan imbang Borneo FC Samarinda tanpa gol pada pekan sebelumnya. Hasil itu sekaligus membuat peluang Borneo FC menyalip Persib semakin berat.

Penampilan Persijap dalam beberapa laga terakhir memang cukup mengejutkan. Sebagai tim promosi, Laskar Kalinyamat perlahan berkembang menjadi salah satu tim yang sulit ditaklukkan.

Mereka bahkan sukses mencuri perhatian setelah menang telak 3-0 atas Persita Tangerang di laga tandang sebelum menahan Borneo FC. Konsistensi permainan dan semangat juang tinggi menjadi kekuatan utama Persijap musim ini. Hingga pekan ke-33, mereka mampu bertahan di posisi ke-13 klasemen dengan koleksi 35 poin.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Persijap bukan sekadar tim pelengkap di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pelatih Persijap Mario Lemos menegaskan, timnya tetap datang dengan motivasi besar meski tidak memiliki tekanan dalam laga penutup musim nanti.

”Kami tahu pertandingan ini sangat penting bagi perebutan gelar juara. Tapi fokus kami tetap sama, yaitu bermain dengan disiplin, menunjukkan karakter tim, dan memberikan perlawanan terbaik,” ujar Mario Lemos.

Solidnya lini pertahanan menjadi salah satu alasan Persijap layak diwaspadai Persib. Saat menghadapi Borneo FC, organisasi pertahanan mereka tampil sangat disiplin.

Tekanan demi tekanan berhasil dipatahkan dengan baik, termasuk lewat penampilan impresif penjaga gawang Muhammad Ardiansyah. Selain bertahan rapat, Persijap juga punya ancaman berbahaya lewat serangan balik cepat.