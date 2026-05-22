Andika Rachmansyah
Sabtu, 23 Mei 2026 | 00.26 WIB

Bukan Cuma Persib Bandung! Persija Jakarta Juga Pernah Rasakan Persaingan Sengit Gelar Juara Sampai Akhir Musim

Duel panas Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi berlangsung sengit. (Persija)

JawaPos.com - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda terlibat persaingan ketat gelar juara hingga pekan terakhir Super League 2025/2026. Namun ternyata, persaingan sengit gelar juara hingga akhir musim juga pernah dirasakan Persija Jakarta.

Kompetisi Super League musim ini tinggal menyisakan satu pertandingan. Namun, tim yang keluar sebagai juara belum diketahui dan baru akan ditentukan pada laga pekan terakhir yang akan berlangsung Sabtu (23/5/2026).

Persib Bandung saat ini bisa dikatakan menjadi kandidat terkuat. Mereka sedang memimpin perburuan gelar juara dengan raihan 78 poin. Tim berjuluk Pangeran Biru itu unggul dua angka atas Borneo FC.

Karena hanya unggul dua angka, maka perburuan gelar juara akan ditentukan hingga akhir musim. Sebab, Pesut Etam - julukan Borneo FC - bisa saja menyalip Persib Bandung.

Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara dalam pekan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Tim asuhan Bojan Hodak itu praktis hanya butuh hasil imbang saat menjamu Laskar Kalinyamat - julukan Persijap Jepara.

Sementara, jika Persib Bandung kalah, maka Borneo FC bisa merebut gelar juara. Caranya, skuad Pesut Etam menang saat menjamu Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.

Meski demikian, persaingan sengit seperti ini bukan kali pertama terjadi di kompetisi tertinggi Indonesia. Situasi seperti ini persis terjadi ketika Liga 1 2018. Di mana, Persija Jakarta yang merasakan persaingan sengit tersebut.

Kala itu, Persija Jakarta bersaing sengit dengan PSM Makassar dalam perburuan gelar juara hingga pekan terakhir. Namun pada akhirnya, Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - yang keluar sebagai juara Liga 1 2018.

Persija Jakarta merebut gelar juara setelah menang atas Mitra Kukar di laga pamungkas. Macan Kemayoran menang tipis 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 9 Desember 2018.

