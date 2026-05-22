Deadline Persib Bandung Menipis! Bojan Hodak Belum Juga Perpanjang Kontrak Baru

Bojan Hodak memantau latihan Persib Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kontrak Bojan Hodak bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Mei atau akhir bulan ini. Namun, hingga kemarin, Bojan belum menandatangani perpanjangan kontrak baru.
Deputy CEO PT PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menerangkan bahwa komunikasi mengenai kontrak baru sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, pembicaraan belum dilanjutkan secara intensif karena Bojan memilih fokus menyelesaikan musim kompetisi.
“Obrolan sudah ada sejak lama. Namun, kami sangat menghormati Bojan. Beliau ingin fokus dulu sampai akhir musim,” ujar Adhitia.
Menurut Adhitia, sikap tersebut dipahami manajemen karena Persib masih menghadapi pertandingan penting melawan Persijap Jepara pada pekan terakhir kompetisi. Pertandingan itu digelar besok sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Adhitia memastikan pembahasan kontrak baru akan kembali dilakukan setelah musim berakhir. Dia menyebut respons Bojan sejauh ini cukup positif dan manajemen Persib ingin mempertahankan pelatih asal Kroasia tersebut.
“Intinya, manajemen senang dengan dia, pemain juga senang dengan dia, semua juga senang dengan dia,” tegas Adhitia.
Lalu, apakah benar Bojan meminta Persib meningkatkan fasilitas tim sebelum menandatangani kontrak kerja baru?
“Betul, memang ada beberapa permintaan, tetapi itu bukan prasyarat. Persib sedang berproses ke sana,” ucap Adhitia.
Menurut dia, Persib sudah mulai membangun sejumlah fasilitas penunjang, termasuk lapangan latihan sendiri dan pengembangan pusat kebugaran tim.
Karena itu, manajemen berharap pembicaraan lanjutan nanti dapat menghasilkan kesepakatan agar Bojan tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Persib.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah