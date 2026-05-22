Deadline Persib Bandung Menipis! Bojan Hodak Belum Juga Perpanjang Kontrak Baru

JawaPos.com - Kontrak Bojan Hodak bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Mei atau akhir bulan ini. Namun, hingga kemarin, Bojan belum menandatangani perpanjangan kontrak baru.

Deputy CEO PT PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menerangkan bahwa komunikasi mengenai kontrak baru sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, pembicaraan belum dilanjutkan secara intensif karena Bojan memilih fokus menyelesaikan musim kompetisi.

“Obrolan sudah ada sejak lama. Namun, kami sangat menghormati Bojan. Beliau ingin fokus dulu sampai akhir musim,” ujar Adhitia.

Menurut Adhitia, sikap tersebut dipahami manajemen karena Persib masih menghadapi pertandingan penting melawan Persijap Jepara pada pekan terakhir kompetisi. Pertandingan itu digelar besok sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Adhitia memastikan pembahasan kontrak baru akan kembali dilakukan setelah musim berakhir. Dia menyebut respons Bojan sejauh ini cukup positif dan manajemen Persib ingin mempertahankan pelatih asal Kroasia tersebut.

“Intinya, manajemen senang dengan dia, pemain juga senang dengan dia, semua juga senang dengan dia,” tegas Adhitia.

Lalu, apakah benar Bojan meminta Persib meningkatkan fasilitas tim sebelum menandatangani kontrak kerja baru?

“Betul, memang ada beberapa permintaan, tetapi itu bukan prasyarat. Persib sedang berproses ke sana,” ucap Adhitia.

Menurut dia, Persib sudah mulai membangun sejumlah fasilitas penunjang, termasuk lapangan latihan sendiri dan pengembangan pusat kebugaran tim.