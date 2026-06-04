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Dimas Choirul
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.32 WIB

Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?

Surat bernada satir yang ditulis eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya untuk Kepala BGN Baru Nanik S Deyang. (Instagram @sonysonjayabd) - Image

Surat bernada satir yang ditulis eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya untuk Kepala BGN Baru Nanik S Deyang. (Instagram @sonysonjayabd)

JawaPos.com - Unggahan surat tersangka eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya di instagram bikin heboh netizen. Surat yang ditujukan langsung kepada Nanik S Deyang, sosok Kepala BGN baru, tersebut memicu berbagai spekulasi di tengah pengusutan mega korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Unggahan tersebut menuai ribuan komentar Netizen. Yang mengejutkan, ada netizen yang berkomentar bahwa Nanik diduga menjadi cepu alias tukang ngadu.

"Nanik Deyang cepu ya pak, emak2 lemes punya akses ke Wowo langsung emang rese! Hahaha," tulis akun @zakpict.

"mksih bgt loh ya bu @nanik_deyong keren abis tega ngorbanin org lain demi posisi," tulis akun @indahpermata4267

Bahkan, ada juga netizen berkomentar meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa Nanik. Itu karena sebelumnya Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN seperti Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

"Harusnya bu @nanik juga harus di selediki. bukan yg 3 orang itu saja," tulis akun penguinterbang14.

Sebelumnya diberitakan, surat tulisan tangan itu diunggah oleh akun Instagram @sonysonjayabd pada Rabu (3/6) sekira pukul 22.30 WIB. Waktu pengunggahan ini menjadi sorotan karena dilakukan tepat setelah Sony resmi menyandang status tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Dalam lembaran kertas yang dilengkapi tanda tangan aslinya, Sony menuliskan kalimat yang bernada multitafsir.

"Kepada Yth: Ibu Nanik S Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya," tulis surat itu yang dilengkapi dengan tanda tangan.

Editor: Bintang Pradewo
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