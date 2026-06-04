Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

Brian Uriarte mendapat sanksi diskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 setelah motor Red Bull KTM miliknya terbukti menggunakan oli di luar spesifikasi resmi FIM Moto3. (Instagram @brianuriarte51)
JawaPos.com — Moto3 rookie Brian Uriarte resmi didiskualifikasi dari seluruh hasil Moto3 Catalunya 2026 setelah motor yang digunakannya terbukti memakai oli di luar spesifikasi resmi FIM Moto3.
Sanksi tersebut diumumkan usai sidang di Hungaria pada Kamis (4/6/2026), membuat rival Veda Ega Pratama itu kehilangan poin penting dalam perebutan klasemen dunia.
Baca Juga:Rahasia Veda Ega Pratama Sering Bersepeda Terungkap, Bukan Sekadar Isi Waktu Jelang Moto3 Hungaria 2026
Brian Uriarte yang membela tim Red Bull KTM sebenarnya tampil impresif sepanjang musim debutnya. Pembalap asal Spanyol itu bahkan baru saja meraih kemenangan perdana Grand Prix Moto3 di Mugello akhir pekan lalu.
Namun, masalah muncul setelah pemeriksaan teknis pasca-kualifikasi Moto3 Catalunya. Motor Uriarte ditemukan menggunakan oli yang tidak sesuai dengan regulasi resmi FIM Moto3.
"Oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi FIM Moto3,” dikutip dari Crash.net.
Dalam aturan Moto3, seluruh tim wajib menggunakan oli dari pemasok resmi yang telah ditunjuk FIM.
Oli tersebut harus digunakan di seluruh bagian mesin, termasuk crankcase, gearbox, dan kopling tanpa tambahan atau modifikasi apa pun.
“Hanya oli mesin dari pemasok oli yang ditunjuk yang diperbolehkan digunakan di semua bagian mesin, termasuk bak engkol, girboks, dan kopling.”
“Penggunaan minyak resmi tanpa tambahan atau perubahan apa pun bersifat wajib.”
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya