Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

JawaPos.com — Moto3 rookie Brian Uriarte resmi didiskualifikasi dari seluruh hasil Moto3 Catalunya 2026 setelah motor yang digunakannya terbukti memakai oli di luar spesifikasi resmi FIM Moto3.

Sanksi tersebut diumumkan usai sidang di Hungaria pada Kamis (4/6/2026), membuat rival Veda Ega Pratama itu kehilangan poin penting dalam perebutan klasemen dunia.

Mengapa Brian Uriarte Didiskualifikasi? Brian Uriarte yang membela tim Red Bull KTM sebenarnya tampil impresif sepanjang musim debutnya. Pembalap asal Spanyol itu bahkan baru saja meraih kemenangan perdana Grand Prix Moto3 di Mugello akhir pekan lalu.

Namun, masalah muncul setelah pemeriksaan teknis pasca-kualifikasi Moto3 Catalunya. Motor Uriarte ditemukan menggunakan oli yang tidak sesuai dengan regulasi resmi FIM Moto3.

"Oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi FIM Moto3,” dikutip dari Crash.net.

Dalam aturan Moto3, seluruh tim wajib menggunakan oli dari pemasok resmi yang telah ditunjuk FIM.

Oli tersebut harus digunakan di seluruh bagian mesin, termasuk crankcase, gearbox, dan kopling tanpa tambahan atau modifikasi apa pun.

“Hanya oli mesin dari pemasok oli yang ditunjuk yang diperbolehkan digunakan di semua bagian mesin, termasuk bak engkol, girboks, dan kopling.”