Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

JawaPos.com - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya memutuskan akan mengajukan diri menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi yang bekerja sama. Dia siap membuka keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan ini dipastikan usai Sony menunjuk Krisna Murti sebagai pengacaranya. Keputusan ini juga telah disampaikan kepada penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemeriksaan.

Krisna mengatakan, keputusan kliennya menjadi JC untuk membuka secara keseluruhan kasus ini. Sony juga ingin menegaskan bahwa dirinya bukan otak dari praktik jual beli titik SPPG.

"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," kata Krisna saat dihubungi, Kamis (4/6).

Sony mengaku ada nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ini. Namun, dia belum mau mengungkap secara rinci identitas tokoh-toko yang dimaksud.

"Menurut klient saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klient saya siap buka semuanya," imbuhnya.

Krisna menyampaikan, surat permohonan sebagai Justice Collaborator akan diajukan kepada Kejagung. Dia berharap permohonan ini bisa diterima oleh penyidik.

"Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," pungkasnya.