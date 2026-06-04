Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.36 WIB

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

Krisna Murti, pengacara Sony Sonjaya. (YouTube: Curhat Bang Denny Sumargo) - Image

Krisna Murti, pengacara Sony Sonjaya. (YouTube: Curhat Bang Denny Sumargo)

JawaPos.com - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya memutuskan akan mengajukan diri menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi yang bekerja sama. Dia siap membuka keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan ini dipastikan usai Sony menunjuk Krisna Murti sebagai pengacaranya. Keputusan ini juga telah disampaikan kepada penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemeriksaan.

Krisna mengatakan, keputusan kliennya menjadi JC untuk membuka secara keseluruhan kasus ini. Sony juga ingin menegaskan bahwa dirinya bukan  otak dari praktik jual beli titik SPPG.

"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," kata Krisna saat dihubungi, Kamis (4/6).

Sony mengaku ada nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ini. Namun, dia belum mau mengungkap secara rinci identitas tokoh-toko yang dimaksud.  

"Menurut klient saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klient saya siap buka semuanya," imbuhnya.

Krisna menyampaikan, surat permohonan sebagai Justice Collaborator akan diajukan kepada Kejagung. Dia berharap permohonan ini bisa diterima oleh penyidik.

"Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," pungkasnya.

Sebelumnya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Mulai Rabu (3/6) mereka menjadi tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Curhat Tak Ada Ruangan saat Hari Pertama Kerja, Waka BGN Agustina Arumsari: Masih Disegel  - Image
Nasional

Curhat Tak Ada Ruangan saat Hari Pertama Kerja, Waka BGN Agustina Arumsari: Masih Disegel 

Jumat, 5 Juni 2026 | 05.25 WIB

BGN Mulai Siapkan Opsi Kantin Sekolah untuk Pemerataan MBG di Daerah 3T - Image
Nasional

BGN Mulai Siapkan Opsi Kantin Sekolah untuk Pemerataan MBG di Daerah 3T

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.55 WIB

Isu Penyaluran Dana SPPG Dihentikan Dipastikan Hoaks, BGN Tegaskan Layanan Tetap Berjalan Normal - Image
Nasional

Isu Penyaluran Dana SPPG Dihentikan Dipastikan Hoaks, BGN Tegaskan Layanan Tetap Berjalan Normal

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.32 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore