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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 4 Juni 2026 | 23.09 WIB

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi musim 2026-2027 dengan tambahan amunisi baru jelang perayaan 100 tahun klub. (ILeague) - Image

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi musim 2026-2027 dengan tambahan amunisi baru jelang perayaan 100 tahun klub. (ILeague)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan tiga nama besar, yakni Yuran Fernandes, Alex Martins, dan Ramadhan Sananta untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kehadiran mereka menjadi bagian dari persiapan Green Force mendukung misi pelatih Bernardo Tavares yang ingin membawa tim lebih kompetitif saat memasuki usia 100 tahun.

Informasi yang diperoleh JawaPos.com menyebutkan ketiga pemain tersebut sudah mencapai kata sepakat dengan Persebaya Surabaya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam memperkuat skuad setelah menutup musim 2025/2026 di posisi keempat klasemen akhir.

Musim depan memang memiliki arti istimewa bagi Persebaya Surabaya. Selain memburu prestasi yang lebih tinggi, klub juga akan merayakan satu abad perjalanan sejak didirikan pada 1927.

Siapa Saja Pemain yang Disiapkan Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya bergerak cepat menyusun kekuatan untuk musim baru dengan mendatangkan pemain yang sudah terbukti kualitasnya.

Nama Yuran Fernandes, Alex Martins, dan Ramadhan Sananta menjadi bagian penting dalam rencana tersebut.

Yuran Fernandes dikenal sebagai bek tangguh yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus kepemimpinan di lapangan. Sementara Alex Martins merupakan penyerang produktif yang mampu menjadi solusi di lini depan.

Di sisi lain, Ramadhan Sananta hadir dengan reputasi sebagai salah satu striker lokal terbaik di Indonesia saat ini. Kombinasi ketiga pemain tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad Green Force.

Kehadiran mereka juga sejalan dengan kebutuhan Persebaya Surabaya untuk menjaga konsistensi sepanjang musim.

Editor: Banu Adikara
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